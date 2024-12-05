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В суперприложении Mail стала доступна сквозная навигация

В супераппе Mail стала доступна сквозная навигация в виде дашборда. Теперь пользователи на одном экране смогут видеть список авторизованных почтовых аккаунтов, папки с непрочитанными письмами, прогноз погоды и подборку главных новостей на данный момент.

Новая навигация в супераппе позволяет легко ориентироваться в почтовом пространстве и иметь под рукой доступ только к важной информации, которая может меняться в течение дня. С помощью удобного интерфейса пользователи смогут отслеживать события в режиме реального времени.

«Обновление супераппа Mail — это не просто изменения в интерфейсе, а важный инструмент для эффективной работы. Мы планируем и дальше развивать дашборд, чтобы каждый пользователь смог адаптировать все элементы под себя для максимально комфортной и эффективной работы, имея под рукой все необходимое», — сказал Сергей Прокудин, руководитель продуктового направления «Почты Mail».

Изменения обеспечивают более целостный пользовательский опыт, а также концентрируют пользователя исключительно на важной информации. Чтобы перейти в обновленный раздел, необходимо нажать на иконку с маскотом в супераппе приложения «Почты Mail».

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