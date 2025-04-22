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«Облако Mail» представило безлимитную автозагрузку со смартфона

В «Облаке Mail» стала доступна безлимитная автозагрузка. Если включить ее, то облако сохранит фото и видео на сервере, а пользователь не потратит на нее приобретенное место в «Облаке». В сервисе функция работает в фоновом режиме и доступна по подписке Mail Space, начиная с тарифов объемом 256 ГБ и выше. Новая функциональность станет доступна в настройках сервиса сразу после оплаты. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Место в «Облаке» не занимают только те фото и видео, которые загрузились автоматически через приложение для телефонов и планшетов с Android или iOS. Если файлы добавлены вручную или с компьютера — они будут занимать место в облачном пространстве. Все автоматически загруженные с телефона фото и видео будут попадать в папку, установленную по умолчанию главной. При первом запуске приложение предложит включить автозагрузку фото и видео с устройства в рамках знакомства с функциональностью. Позже ее можно также включить или выключить в настройках сервиса.

«Мы постоянно совершенствуем нашу подписку и ее наполнение, чтобы у пользователей были закрыты абсолютно все потребности, будь то простое хранение фотографий и их автоматическая загрузка на смартфон, управление или другие рабочие задачи. В ближайшее время мы будем стремиться к максимальному функциональному наполнению подписки и ее сегментации на разную аудиторию», — сказал Сергей Прокудин, руководитель продуктового направления «Почты» и «Облака Mail».

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