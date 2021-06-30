В «Облаке Mail.ru» появилось автоудаление файлов

Теперь выставить срок автоудаления доступной по ссылке папки пользователи могут самостоятельно, а за несколько дней до чистки мы отправим уведомления с напоминанием.

Новая функция задумана прежде всего для постоянных пользователей хранилища, которые часто делятся контентом. Например, для дизайнеров или фотографов, которые отправляют свои работы заказчикам, а по истечении срока хранения удаляют эти папки навсегда.

«Облако Mail.ru – это инструмент с умными алгоритмами, который позволяет сэкономить время на разборе файлов и быстро избавиться от лишнего. Мы уже давно умеем автоматически сортировать файлы по темам, теперь научились автоматически удалять файлы, чтобы освободить пользователя от необходимости чистить место руками», – отметил руководитель «Облака» Кирилл Игнатьков.

Новая функция доступна только в тарифах PRO.