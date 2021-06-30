Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В «Облаке Mail.ru» появилось автоудаление файлов

Теперь выставить срок автоудаления доступной по ссылке папки пользователи могут самостоятельно, а за несколько дней до чистки мы отправим уведомления с напоминанием.

Новая функция задумана прежде всего для постоянных пользователей хранилища, которые часто делятся контентом. Например, для дизайнеров или фотографов, которые отправляют свои работы заказчикам, а по истечении срока хранения удаляют эти папки навсегда.

«Облако Mail.ru – это инструмент с умными алгоритмами, который позволяет сэкономить время на разборе файлов и быстро избавиться от лишнего. Мы уже давно умеем автоматически сортировать файлы по темам, теперь научились автоматически удалять файлы, чтобы освободить пользователя от необходимости чистить место руками», – отметил руководитель «Облака» Кирилл Игнатьков.

Новая функция доступна только в тарифах PRO.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

При загадочных обстоятельствах погиб «злой гений криптовалюты» и владелец 1 млн биткоинов

Путин одобрил создание в России государственного конкурента HeadHunter

Основатели крупной криптовалютной биржи исчезли, прихватив миллиарды долларов, принадлежащие их клиентам

Создан супернезависимый интернет-поисковик, не следящий за пользователями

В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10

В России начались блокировки VPN. Первые жертвы - Opera VPN и VyprVPN

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Что можно и нельзя ставить в микроволновую печь: советы ZOOM

Обзор ноутбука HP ENVY x360: трансформер для работы и развлечений

Лучшие микроволновые печи с грилем: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Грозы и молнии на Земле влияют на ее ионосферу — в чем риски?

Микрозаводы для микрогаджетов: кто будет там работать

Ученые узнали, что происходит в ядрах крупных звезд
Показать еще