«Облако Mail.ru» получило обновление: видеоплеер, дизайн и новые способы оплаты

В веб-версии «Облака Mail.ru» заработал новый видеоплеер, который позволяет ускорять видео в полтора и два раза. Проигрыватель видео значительно обновился визуально, сохранив при этом стандартную функциональность.

«Мы отмечаем желание пользователей переходить в облачные хранилища и учитываем их обратную связь. Более 15% всех открываемых файлов в Облаке — это видео, поэтому мы дополнили функциональность хранилища, чтобы работать с контентом было еще удобнее», — сказал руководитель проекта Кирилл Игнатьков.

Также обновился дизайн мобильного приложения на Android: изменились виды галереи, альбомов и представления файлов, а также стили иконок.

Пользователи из-за рубежа, например, из Казахстана и других стран СНГ, могут оплатить сервис иностранными картами в веб-версии и из мобильного браузера со смартфона.

«Облако Mail.ru» — это персональное хранилище в интернете. Нужные файлы всегда под рукой, доступны в любой точке мира с любого устройства, не занимая место на жестком диске компьютера или в памяти смартфона. «Облако» работает на всех популярных десктопных и мобильных платформах: Windows, MacOS, Android, iOS.