Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Количество семейных сторис в «Облаке Mail» выросло в два раза

За первое полугодие 2025 г. «Облако Mail» с помощью искусственного интеллекта сгенерировало более 1,7 млрд сторис – воспоминаний из фото и видео пользователей. Это на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Объем созданных ИИ историй с изображением детей вырос на 93% и вошел в топ-3 категории по сравнению с 2024 г. На это повлиял запуск нового тарифа для семейных пользователей с увеличенным местом в облачном хранилище и дополнительными возможностями.

Лидер в категориях в текущем периоде 2025 г. сохранился — сценарий «Ваша коллекция». На него пришлось более 233 млн сторис. На втором месте — «Путешествия по городу», с результатом более 141 млн воспоминаний. Третью позицию занимает сценарий «Семейные истории/Фото с детьми» — ИИ сгенерировал 116 млн сторис из фото и видео пользователей, что в два раза превышает показатели 2024 г. «Город из фото» (69 млн) и «Популярные люди на фото» (57 млн) опустились на позиции ниже, но по-прежнему входят в топ-5 по популярности.

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом
бизнес

«Ежедневно с помощью ИИ Облако генерирует более 11 млн сторис. Рост количества воспоминаний семей с детьми обусловлен нашим ориентиром на семейность и запуском специального тарифа в линейке Mail Space. В текущем году общее количество таких фото и видеофайлов пользователей выросло в 3 раза. Это говорит о растущем интересе к семейным продуктам, а также о высоком доверии к нашим технологиям», — сказал Виктор Петрищев, руководитель продуктового направления «Облако Mail».

В основе данной функциональности нейросеть определяет объекты, а затем анализирует изображения по качеству содержания. Это помогает выделить наиболее удачные снимки. После этого алгоритм формирует сторис — подборки из фотографий и видео пользователей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

Облако IBM притесняет мелких клиентов. Бесплатной техподдержки их уже лишили

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден

Apple собралась уничтожить Google на рынке поиска с помощью нейросетей. Прошлые попытки провалились

«Базальт СПО» приглашает на XXI конференцию разработчиков свободных программ

Google спасен от расчленения. Продавать Chrome и Android не придется

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: