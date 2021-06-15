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Власти сорвали огромную закупку, запретив Росгвардии размещать документы в облаке Mail.ru

В ходе затянувшегося судебного разбирательства ФАС сумела убедить служителей Фемиды в правомерности своего решения отменить многомиллионную закупку дочерней структуры Росгвардии, которая разместила проектную документацию не в ЕИС, а в облаке Mail.ru.

Облака на госзакупках недопустимы

Подрядчик дочерней структуры Росгвардии, ФГКУ «1 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии» не смог доказать в суде правомерность размещения этим учреждением тендерных документов не в единой информсистеме гозакупок (ЕИС; ее витриной выступает сайт zakupki.gov.ru), а в хранилище «Облако@mail.ru».

Конкретная проблемная закупка, попавшая в поле зрения ФАС, касается выбора подрядчика на строительство комплекса зданий военного городка войсковой части 3178 в подмосковной Балашихе. Соответствующий тендер был объявлен ФГКУ в июле 2020 г. в формате электронного аукциона со стартовой ценой лота в 755,7 млн руб. В августе победителем торгов стала компания «СПК-строй» с суммой предложения в 739,2 млн руб.

После проведения проверки этого тендера, антимонопольным органом было установлено, что госзаказчик не опубликовал проектную документацию в закупочной системе, а лишь дал в ней ссылку на страницу в вышеупомянутом облачном хранилище. На основании этого «дочке» Росгвардии было выдано предписание аннулировать определение подрядчика. Победитель аукциона не согласился с этим и попытался данное решение обжаловать.

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Росгвардия неправомерно разместила закупочные документы в облаке Mail.ru

В ходе разбирательства Арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд согласились с заявителем, признав решение ФАС неправомерным. Однако следующая инстанция — Арбитражный суд Московского округа — в конце мая 2021 г. встал на сторону ФАС. «Кассационный суд считает, что размещение заказчиком проектной документации в облачном хранилище Mail.ru не соответствует ни букве закона, ни духу закона», — гласит вердикт служителей Фемиды.

На момент публикации данного материала в Росгвардии прокомментировать CNews ситуацию не смогли. В настоящий момент спорный тендер находится в статусе «определение поставщика отменено».

Пояснения ФАС

Первые две инстанции, поддержавшие «СПК-строй», исходили из того, что Mail.ru является поисковой системой, и возможность получения с ее помощью информации, размещенной в ЕИС, предусмотрена в постановлении Правительства России от 23 декабря 2015 г. № 1414 «О порядке функционирования ЕИС» и не может являться нарушением закона о контрактной системе. «Норма права, запрещающая хранение информации, размещенной в ЕИС, в поисковых системах, в том числе Mail.ru, комиссией ФАС не указана», — посчитали работники двух судов.

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В своей кассационной жалобе, которую рассматривала и признала подлежащей удовлетворению третья судебная инстанция, антимонопольное ведомство отметило, что при хранении файлов в облачном хранилище у пользователя есть возможность изменять и удалять их. «Соответственно уполномоченное учреждение может бесконтрольно вносить в проектную документацию изменения на любом этапе закупки, — поясняет ФАС. — Это противоречит принципам открытости и прозрачности, а также правилам хранения данных в рамках отношений в сфере закупок».

С точки зрения надзорного ведомства, суды первой и апелляционной инстанций не учли, что законодательство не регламентирует сроки давности проведения внеплановых проверок закупок. «ФАС, например в случае обращения, может начать проверку закупочных процедур уже после их окончания, — говорят представители антимонопольной службы. — Если проектная документация была размещена в облаке, то уполномоченное учреждение может удалить или заменить ее файлы. Это делает невозможным осуществление проверки».

В ФАС полагают, что, поддержав эти доводы, суд Московского округа подтвердил позицию ведомства о недопустимости размещения проектной документации при проведении закупок на каких-либо ресурсах кроме ЕИС. «Облачное хранилище Mail.ru отсутствует в реестре официальных интернет-сайтов органов власти и правилами функционирования ЕИС не определено в качестве официального сайта ЕИС», — добавляют аудиторы.

Денис Воейков

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