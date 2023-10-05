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«Топ-кадр» и «Облако Mail.ru» запустили программу «Оцифровка воспоминаний»

«Топ-кадр» и «Облако Mail.ru» помогут сохранить воспоминания. Каждый желающий сможет оцифровать свои пленочные снимки из детства, видеокадры свадьбы родителей или другие важные трогательные моменты, и сохранить их бесплатно в «Облаке». Оцифровка всех материалов реализуется с максимально возможным качеством и использованием профессионального оборудования. Об этом CNews сообщили представители VK.

Отправить все необходимые фотографии и видео для оцифровки можно бесплатно из любого из 3000 пунктов по всей России, оплатив лишь стоимость работ по оцифровке. Специалисты переведут в электронно-цифровой формат семейный фото- или видеоархив и загрузят его в «Облако». После чего оригиналы материалов вернутся к клиенту в удобный ему пункт выдачи или прямо домой с помощью курьера.

«Облако Mail.ru» поможет сохранить все воспоминания и предоставит бесплатное пространство для хранения цифровых файлов. Пользователю станет доступен необходимый объем хранилища по специальному промокоду, который он получит вместе со ссылкой на готовый файл в «Облаке».

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