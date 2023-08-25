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Объем пользовательских данных в «Облаке Mail.ru» увеличился за десять лет в 32 раза

«Облаку Mail.ru» исполнилось 10 лет, аналитики компании подсчитали объем инфраструктуры и пользовательских данных. По итогам первых двух лет после запуска объем данных пользователей «Облака» составлял 18,9 ПБ* данных, в то время как в 2023 г. общий объем хранилища - более 600 ПБ данных. Рост данного показателя на середину 2023 г. - более чем в 32 раза. Данные пользователей хранятся в пяти дата-центрах Москвы, что позволяет обеспечить их защиту и сохранность на высоком уровне.

Плановое расширение хранилища происходит раз в квартал с ориентиром на динамику увеличения занимаемого места. В 2022 г. рост составил 60 физических ПБ.

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Самые активные пользователи облачного хранилища проживают в Московской, Ленинградской, Свердловской областях и Краснодарском крае. Они чаще других сохраняют свои файлы в «Облаке». За год пользователи облачного сервиса в общей сложности загрузили более 30 млрд различных файлов. Одна из самых популярных категорий фотографий — кадры с кошками и собаками. Ежедневно «Облаком» генерируется более 250 тыс. подобных подборок с питомцами.

Благодаря собственной разработке - технологии компьютерного зрения, запущенной в 2017 г., сервис пополнился новыми функциями: распознавания лиц взрослых и детей, объектов, достопримечательностей и стран на снимках, формирования подборок фотографий на разные тематики, определение разных типов документов и их сортировка. В 2021 г. с помощью алгоритмов машинного обучения сервис «Облако» научился автоматически отбирать лучшие снимки и отображать их в формате сторис. В них попадают только удачные кадры, все остальное отсортировывает хранилище. А в 2022 г. на основе нейросетей был создан фильтр для публичных папок. Он помогает пользователям находить из большого количества фотографий только те, где есть определенный человек.

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