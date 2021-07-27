«М.видео-Эльдорадо» обменяет старые внешние носители информации на скидку 50% в облаке Mail.ru

«М.видео-Эльдорадо» объявила о расширении формата программы по сбору техники на экологичную переработку во вторсырье. Посетители розничных магазинов по всей стране до 23 августа могут сдать устаревшие или пришедшие в негодность физические носители информации (флеш-карты, дискеты, CD-диски, внешние и внутренние жёсткие диски, карты памяти) и получить скидку 50% на облачное хранилище Mail.ru объёмом памяти от 128 ГБ до 1 ТБ и сроком действия 1 год.

«М.видео-Эльдорадо» более двух лет проводит постоянный сбор техники на корректную переработку. Проект отличает полная прозрачность на всех этапах процесса: вся сданная на переработку техника регистрируется в специальной ИТ-системе, доступной ритейлерам и партнёрам проекта – перерабатывающим заводам и ассоциации «СКО Электроника-Утилизация», которая объединяет производителей и импортёров техники. Семь предприятий перерабатывают электронику на 80-90% во вторичное сырьё, которое в дальнейшем используется для производства новых товаров.

С момента старта проекта обе сети собрали более 1,7 тыс. тонн или 140 тыс. единиц техники и аксессуаров. Любые модели и бренды техники принимаются бесплатно, независимо от того, где она была приобретена. На данный момент постоянный сбор техники реализован в 500 магазинах в 17 регионах с населением более 45 млн человек, периодические акции по сбору техники проводятся регулярно почти во всех 300 городах присутствия «М.видео» и «Эльдорадо». Компания также реализует сбор источников питания – с середины 2018 г. посетители магазинов уже передали 40 тонн или 2 млн штук батареек.

Руководитель департамента по развитию сервисов и цифрового контента группы «М.видео-Эльдорадо» Юрий Фомин сказал: «По нашей оценке, только в 2020 г. на российском рынке было продано более 6,5 млн флеш-карт и более 1 млн внешних устройств хранения данных. У каждого из нас их скапливается большое количество накопителей, которые вышли из строя или ими уже не пользуются. Предлагаем внести свой вклад в снижение объёма образования электронных отходов, не выбрасывать аксессуары, а принести в один из более чем 1 тыс. магазинов «М.видео» или «Эльдорадо». Мы передадим их на экологичную переработку, а пользователям предоставим скидку на цифровой продукт от Mail.ru».

Руководитель сервиса «Облако Mail.ru» Кирилл Игнатьков сказал: «Жёсткие диски часто теряются, ломаются и изнашиваются, а восстановление данных может превышать в разы стоимость самого диска. Хранить фотографии и данные в Облаке безопасно и удобно: они защищены и хранятся сразу в двух резервных копиях, а доступ к ним можно получить в любой точке мира с любого устройства. Мы поддерживаем заботу об экологии, поэтому снижаем стоимость тарифов в два раза для тех, кто сдаст старые накопители».