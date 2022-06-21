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«Облако Mail.ru» стало доступно в мобильных браузерах

Пользователи «Облака Mail.ru» теперь могут заходить в хранилище через мобильные браузеры на смартфонах. Новая версия повторяет дизайн облачного приложения и сохраняет расширенную функциональность веб- и мобильной версий. Об этом CNews сообщили представители VK.

Через браузер на смартфоне в «Облаке» можно просматривать файлы и управлять ими: загружать, скачивать и делиться ими, удалять и просматривать информацию, создавать папки. Есть возможность создавать ссылки и настраивать совместный доступ к ним — в год пользователи создают десятки миллионов публичных папок.

«Мы видим большой прирост пользователей — наша ежедневная аудитория выросла на 93% с начала года. В период нестабильности, когда привычные инструменты могут оказаться недоступными, особенно важно иметь альтернативу, чтобы продолжать бесперебойную работу. Поэтому мы предлагаем дополнительные варианты входа в облачное хранилище, а также возможность скачивать и обновлять приложение в магазине RuStore», — сказал руководитель проекта Кирилл Игнатьков.

В браузере доступны для скачивания нестандартные форматы фото и видео, например, heic и raw — их можно автоматически конвертировать. Это актуально для пользователей iOS, которые используют фотографии на устройствах под другими операционными системами.

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В новой версии появился центр управления подпиской: в нем можно изменить данные карты, посмотреть все подключенные тарифы и подключить автопродление.

Мобильная веб-версия уже доступна в браузерах на всех платформах.

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