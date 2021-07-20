CENT.APP расширил возможности для бизнеса по приёму платежей для клиентов REG.RU

Крупнейший хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU с помощью партнёра, сервиса CENT.APP, добавил возможность для бизнеса принимать платежи прямо в Личном кабинете REG.RU, а также расширил приём оплаты через Apple Pay.

Приём платежей в Личном кабинете REG.RU

В Личном кабинете REG.RU теперь доступен новый раздел «Платежи», который позволяет бизнесу быстрее и удобнее настроить оплату услуг или товаров на сайте с помощью сервиса CENT.APP. Для подключения достаточно нажать кнопку «Начать приём платежей».

Опция, в первую очередь, будет полезна для индивидуальных предпринимателей и компаний, а также для физических лиц и самозанятых. На сайте можно принимать платежи систем VISA, MasterCard и МИР, а также получать оплату в социальных сетях, мессенджерах или почте с помощью платёжных ссылок. Комиссия сервиса начинается от 0,9%.

Вывести средства можно автоматически или мгновенно по запросу: на карты, банковские счета или Qiwi. Регистрация в сервисе займёт меньше минуты, после чего можно создавать платёжные ссылки, интегрироваться по API или настраивать CMS модули.

Если в процессе на каком-либо этапе возникнут вопросы, можно обратиться в онлайн-чат поддержки.

Приём платежей на сайте через Apple Pay

С помощью сервиса CENT.APP также появилась возможность принимать платежи на сайте от пользователей iPhone — просто подключите Apple Pay в личном кабинете CENT.APP. По статистике CENT.APP, после добавления Apple Pay как способа оплаты, конверсия в среднем увеличивается на 5,5%.

CENT.APP — безопасный и простой сервис мгновенной оплаты по ссылке или QR-коду. Инструмент поддерживает все популярные CMS-модули, его просто интегрировать в интернет-магазин или бизнес-сайт. Возможно подключение по API для более гибкого использования. CENT.APP принимает платежи из любых стран мира и доступен во всех браузерах с любого устройства.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в .RU и .РФ). Компания работает с 2006 года и в мае 2021 года отметила своё 15-летие. Сегодня обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.

Официальные аккаунты REG.RU в соцсетях: instagram.com/regru, vk.com/regru, facebook.com/REG.RU, https://t.me/regru, https://twitter.com/regru, youtube.com/user/regruvideo.