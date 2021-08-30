Россия пошла войной на Apple: Власти вступились за разработчиков ПО для iPhone и iPad

Федеральная антимонопольная служба потребовала от корпорации Apple перестать блокировать возможность покупок в мобильных приложениях в обход магазина App Store. Комиссия за покупки через App Store слишком высокая - от 15% до 30%.

ФАС против Apple

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предписание корпорации Apple о нарушении антимонопольного законодательства. Как говорится в сообщении службы, речь идет о покупках, совершаемых через App Store, магазин приложений для мобильной операционной системы iOS, используемой в выпускаемых Apple устройствах iPhone и iPad.

Как Apple ограничивает покупки через мобильные приложения

Жалобы на Apple подавали пользователи и разработчики приложений для мобильной операционной системы iOS. В жалобах указывалось, что комиссия за покупки в App Store составляет от 15% до 30%. В связи с этим в некоторых случаях купить, например, электронную книгу дешевле не в приложениях на iPhone и iPad, а непосредственно через сайт продавца, а уже затем читать ее в приложении.

Однако пользователи устройств не могут быть проинформированы о возможности покупок за пределами App Store. Как отмечают в ФАС, согласно руководству по рассмотрению App Store для разработчиков, запрещается информировать пользователей приложений о наличии у них альтернативных способов оплаты товаров.

ФАС России потребовала от Apple перестать блокировать возможность покупок в приложениях в обход магазина App Store

«Такое информирование Apple в любом виде, - говорит в сообщении ФАС. - В том числе, при наличие ссылки на сайт разработчика/сервиса или формы регистрации с переходом на сайт в браузере. Приложения с такими характеристиками Apple не допускает в App Store, требуя от разработчиков удалить ссылки либо изменить функционал приложения таким образом, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты».

В чем Apple нарушает закон

Указанными действиями Apple ограничивает разработчиков в самостоятельном поведении, что негативно сказывается на конкуренции и может приводить к росту цен на продукцию разработчиков, заключили в ФАС.

Согласно пункту 3 части статьи 10 Закона «О защите конкуренции», запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатов которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции или ущемление интересов других лиц в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей, в том числе навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора.

Предписание ведомства необходимо исполнить до 30 сентября 2021 г. К моменту публикации в пресс-службе российского представительства Apple не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Павел Дуров против Apple

Разработчики мобильных приложений уже давно поднимают вопрос о высоких комиссиях, взимаемых со стороны Apple и Google за покупки через App Store и Play Market соответственно. Об этом, например, говорил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

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«Из-за 30% комиссии, которые берут Apple и Google, пользователи платят более высокую цену, стартапы и целые индустрии разрушаются или просто не появляются, регуляторы игнорировали этот абсурд на протяжении 10 лет, - говорил Дуров. -. Способ прекратить монополию Apple прост – позволить пользователям устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины приложений, а не только через App Store».

При этом Дуров отмечал, что на операционной системы Android от Google, в отличие от iOS, можно устанавливать приложения и в обход Play Market, в связи с чем основатель Telegram переходить на эту операционную систему.

Как в США судятся с Apple из-за высоких комиссий

В 2020 г. американская компания Epic Games подала иск против Apple в суд Северного округа штата Калифорния. Схожий иск был подан и против Google. Компания была недовольна 30% комиссией, взимаемой Apple и Google, и выпустила мобильную версию своей игры Fortnite, сделав скидку на покупку внутренней валюты на 20%, если она напрямую приобретается у самой компании.

В ответ и Apple, и Google прекратили продажу этого приложения в своих магазинах, что и послужило причиной подачи иска со стороны Epic. Позицию Epic поддержали такие корпорации, как Facebook, Spotify и Match Group. Судебные слушания еще не завершены. В конце 2020 г. Apple объявила, что снижает комиссию с 30% до 15% для разработчиков приложений, зарабатывающих менее $1 млн в год.