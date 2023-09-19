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Российский конструктор прототипов сайтов Structura.app открыл бесплатный доступ к платформе

Базовый функционал платформы Structura.app доступен пользователям сразу после регистрации.

Конструктор прототипов сайтов Structura.app помощи интуитивно понятного интерфейса позволяет пользователем без навыков программирования конструировать прототипы сайтов под любые задачи. А опытным создателям сайтов сервис предоставляет возможность совместного доступа к проекту с разных аккаунтов и устройств.

«При разработке сайта, важно уметь смотреть глазами пользователя. Именно поэтому начинать нужно с грамотной структуры посадочных страниц, то есть прототипа сайта. Плохая проработка на этапе предпроекта приводит к большим временным и финансовым вложениям, бесконечным согласованиям и доработкам финальной версии сайта. Мы скомпилировали опыт всей веб-индустрии, чтобы предоставить нашим пользователям возможность эффективно и в максимально сжатые сроки достигать желаемых ими результатов в области создания сайтов. Мы очень любим своих пользователей и планируем развивать индустрию интернет-сервисов в России», - отметил создатель Structura.app Евгений Боровков.

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Конструктор прототипов сайтов Structura.app разрабатывался в качестве прямого импортозамещающего продукта, он является полностью российской разработкой и сейчас проходит аккредитацию для включения в официальный реестр отечественного программного обеспечения.

Чтобы активировать бесплатный доступ к базовому функционалу платформы, нужно лишь пройти регистрацию на сайте сервиса.

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