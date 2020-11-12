Прогноз App Annie: что ждет мобильный рынок в 2021 году

Платформа App Annie рассказала о том, как будет развиваться мобайл в следующем году. Изменившийся рынок смещает акценты в сторону мобильных приложений, которые позволяют работать, учиться и развлекаться, не покидая дома.

В 2020 году TikTok продемонстрировал стремительный рост числа активных пользователей - с 2018 года оно увеличилось примерно в 3 раза. В 2021 году ожидается, что TikTok не только присоединится к приложениям с 1 млрд активных пользователей в месяц, но и выйдет на показатель 1,2 млрд. пользователей в месяц. Ожидается, что в 2021 году мобильные телефоны будут еще больше помогать организовывать быт, работу и развлечения дома. В 2021 году только на мобильных телефонах с системой Android время, проведенное в категории подобных приложений, достигнет 1,3 трлн часов. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) в категориях «Образование» составит 67%, «Бизнес» 57%, «Шопинг» - 40%.

Мобильные игры показали рекорд по количеству скачиваний в 2020 году - с пиковых значений во 2-м квартале и до показателей 3-го квартала 2020 года, где среднее количество еженедельных скачиваний игр по всему миру выросло на 15% в годовом исчислении. В условиях растущего спроса на игры категорий Casual и Core потребительские расходы на мобильные игры достигнут новых рекордных значений и превысят $120 млрд.

2021 станет годом гибридных мобильных игровых жанров, так как у геймеров появляется все больше свободы действий, а мобильные телефоны становятся более функциональными для предоставления более сложных развлечений, которые ранее были доступны пользователям только на консолях или ПК. Гиперказуальные игры пользуются огромным спросом: в первом полугодии 2020 года по всему миру было скачано 5 млрд. игр в этом жанре.

Среднее ежедневное время, затрачиваемое на одного пользователя, во время пандемии достигло нового максимума в 4 часа 20 минут в день - это на 20% больше, чем в 2019 году и более 25% от среднего дневного времени бодрствования. В 2021 году мы станем свидетелями скачка расходов на мобильную рекламу до $290 млрд совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) составит 21%.

Пользователи в США в 2021 году установят на своих телефонах в среднем 9,5 приложений для трансляции потокового видео - на 85% больше, чем в 2019 году, что связано с поиском новых поставщиков контента, которые могли бы заполнять информационные пустоты.