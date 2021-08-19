Принимайте оплату в долларах США и евро на своих сайтах: новая опция в CENT.APP

Новая возможность для всех, кто продаёт товары или услуги за рубеж: валютное списание на сайте с помощью сервиса CENT.APP. Вы сможете списывать средства в валюте плательщика — в банковской выписке клиенты увидят привычную для себя валюту: доллар или евро. CENT.APP — партнёр крупнейшего хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

Обычный интернет-эквайринг осуществляет списание в рублях — это не всегда удобно и понятно иностранным покупателям, снижает уровень конверсии, а иногда делает невозможным продажу за рубеж. Подключив на свой сайт CENT.APP, можно принимать платежи в долларах и евро, что удобнее для пользователей из-за рубежа.

Опция в первую очередь подойдёт тем, кто продаёт товары или услуги за рубеж и кому необходимо принимать платежи от иностранных пользователей.

CENT.APP — безопасный и простой сервис приёма платежей по ссылке или QR-коду. Инструмент поддерживает все популярные CMS-модули, его просто интегрировать в интернет-магазин или бизнес-сайт. Возможно подключение по API для более гибкого использования. CENT.APP принимает платежи из любых стран мира и доступен во всех браузерах с любого устройства.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в .RU и .РФ). Компания работает с 2006 года и в мае 2021 года отметила своё 15-летие. Сегодня обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.

Официальные аккаунты REG.RU в соцсетях: instagram.com/regru, vk.com/regru, facebook.com/REG.RU, https://t.me/regru, https://twitter.com/regru, youtube.com/user/regruvideo.