SAP сертифицировала SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications для размещения в своем центре приложений

SUSE объявила о присвоении операционной системе SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications статуса SAP Endorsed App (одобренного SAP) и о размещении дистрибутива в центре приложений SAP App Center. В ходе проведенного тестирования SUSE Linux Enterprise Server были продемонстрированы превосходные результаты, обеспечившие прохождение Premium-сертификации SAP.

«SUSE продолжает укреплять стратегические партнерские взаимоотношения с SAP, обеспечивая клиентам уверенность в возможности быстрого и эффективного внедрения решений, которые предлагает SAP, — сказал Пол Девлин, директор по работе с клиентами SUSE. — SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications является ведущей Linux-платформой для решений на базе SAP HANA, SAP S/4HANA и SAP NetWeaver. Кроме того, SUSE Linux Enterprise — основная операционная система, в которой осуществляется разработка программного обеспечения для SAP HANA. Для нас большая честь, что наш продукт получил статус SAP Endorsed App, ведь теперь у SUSE будет еще больше возможностей поддерживать клиентов на пути преобразования их организаций в интеллектуальные предприятия».

Присвоение SUSE Linux Enterprise Server статуса SAP Endorsed — очередной результат многолетнего сотрудничества, инноваций и совместной работы двух компаний для пользы клиентов. Еще одним проектом по расширению взаимодействия стал проект Gardener, в рамках которого под руководством SAP в открытых кодах разрабатывается независимое от инфраструктуры решение для управления сервисами в гипермасштабируемых средах Kubernetes. Ведущие специалисты SUSE и SAP в сфере управления контейнерами создают для Gardener инструменты развертывания и интеграции с backend-системами клиентов, пользующихся Kubernetes в локальных средах.

«Новшества в сфере экосистемы корпоративных ИТ — важнейший элемент стратегии SAP, направленной на построение интеллектуальных предприятий, — отметил Том Робертс, старший вице-президент SAP по развитию партнерских решений. — Мы поздравляем SUSE с присвоением SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications статуса SAP Endorsed App. Операционная система была подвергнута всестороннему тестированию, в ходе которого выполнялось сопоставление характеристик с эталонными решениями, ранее прошедшими сертификацию по классу Premium. SUSE — наш давний надежный партнер, разделяющий с нами принципы ориентации на клиента, и мы рассчитываем на продолжение плодотворного сотрудничества».

Технические решения SUSE и SAP помогают общим клиентам двух компаний менять основы ведения бизнеса. В частности, в одной из глобальных корпораций, работающих в отраслях строительства, проектирования и производства, приложения SAP помогают обеспечивать своевременную оплату труда 46 тыс. сотрудников организации. Благодаря использованию встроенных в SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications механизмов обеспечения высокой доступности, соответствующий показатель для баз данных SAP HANA удалось увеличить до 99,995%. За четыре года время внеплановых простоев систем в компании составило всего два часа.

Еще в одной транснациональной компании, поставляющей ИТ-решения корпоративного класса, реализовали проект по трансформации бизнес-процессов, направленный на повышение качества обслуживания клиентов, оптимизацию взаимодействия с партнерами и улучшение условий работы сотрудников. Благодаря внедрению решения SAP S/4HANA, работающего под управлением SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications, в компании смогли уменьшить количество применяемых приложений на 50%, снизить количество точек взаимодействия с покупателем в рамках процесса продажи на 90% и нарастить выручку бизнеса электронной коммерции на 150%.

Статус SAP Endorsed App присваивается в рамках Premium-сертификации, предусматривающей расширенное тестирование, в том числе с точки зрения безопасности, и измерения характеристик в сравнении с эталонными показателями. К решениям со статусом SAP Endorsed App предъявляются требования обеспечения исключительной надежности и удобства для пользователей.

В составе SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 Service Pack 2 предусмотрены новые функции, упрощающие перенос сервисов SAP HANA и SAP S/4HANA в облачные и гибридные среды за счет автоматизированной инсталляции и полной настройки стека ПО с оптимизацией для обеспечения высокой производительности и надежности.