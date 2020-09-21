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App Annie: летом россияне потратили в приложениях для путешествий $2,1 миллиона

ПО Софт Интернет Веб-сервисы

App Annie, платформа, анализирующая мобильные данные, проанализировала, с помощью каких приложений пользователи в России путешествовали после снятия жестких ограничений. Вынужденные проводить отпуск на территории своей страны, тем не менее с июня по август 2020 г. россияне стали более активно загружать приложения и тратить в них деньги.

$2,1 млн россияне потратили в мобильных приложениях категории «Путешествия и навигация» за период с июня по август 2020 г. Траты пользователей в России выросли на 40% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. При этом в США и Великобритании стали тратить на 30% больше, в Германии на 55%, в Франции на 75%.

50 млн загрузок в категории «Путешествия и навигация» за период с июня по август 2020 г., что на 30% больше, чем тремя месяцами ранее.

Безусловными лидерами по предпочтениям стали навигаторы и карты, где россияне провели больше всего времени: «Яндекс.Навигатор», «Google Карты» и «2ГИС». Лидером среди приложения для поисков отелей и апартаментов стал Booking.com

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