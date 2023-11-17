Речевые технологии платформы SaluteSpeech стали доступнее для пользователей

Сбербанк сообщил о запуске отдельного приложения для работы с речевыми технологиями — SaluteSpeech App. Это новый инструмент для распознавания аудио и озвучивания текста. Приложение доступно для популярных операционных систем, отличается простотой использования и включает в себя возможности GigaChat API, программного интерфейса доступа к сервису GigaChat. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В SaluteSpeech App два раздела, каждый из которых соответствует своей технологии. Раздел «Распознавание» предназначен для текстовой расшифровки встреч, звонков, интервью и любых других голосовых файлов. Раздел «Синтез», наоборот, позволяет озвучить текст, настраивая паузы и ударения, и дает возможность скачать готовый аудиофайл на свое устройство. Синтезировать текст можно разными голосами из семи общедоступных вариантов на русском и английском языках.

Использование GigaChat API дополнительно упрощает процесс подготовки аудиоконтента. Пользователь может загрузить короткие тезисы и попросить нейросетевую модель на их базе подготовить необходимый текст для последующего синтеза. Например, написать сказку по заданной теме, затем озвучить ее, чтобы полученный аудиофайл включать ребенку в машине или перед сном. Также с помощью GigaChat API в приложении SaluteSpeech App можно сделать короткую выжимку протокола встречи, аналитического отчета или любого другого текста, а затем озвучить полученный материал. Есть множество и других кейсов, все зависит от задач и фантазии пользователя.

Новое приложение будет доступно всем без оплаты и подойдет для решения самых разных задач. Например, журналисты могут быстро расшифровать интервью, авторы книг — озвучить свои произведения, разработчики приложений с голосовыми командами — создавать для них голосовые дорожки, студенты —расшифровывать лекции и др.

Для начала работы с SaluteSpeech App необходимо скачать приложение. Внутри приложения перейти по ссылке для создания проекта SaluteSpeech и GigaChat, далее перенести свои авторизационные данные из соответствующего проекта в приложение SaluteSpeech App. После чего можно приступить к решению задач.

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