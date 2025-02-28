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ГТО Готов к труду и обороне всероссийский физкультурно-спортивный комплекс

ГТО - Готов к труду и обороне - всероссийский физкультурно-спортивный комплекс

ГТО, I ступень "Сила и мужество" (Чанцев А.) 1988 год Плакат содержит сведения о нормах первой ступени ГТО, рассчитанных на юношей и девушек: 1. Знания, 2. Умения, 3. Требования к недельному двигательному режиму, 4. Виды испытаний и нормы. ГТО, I ступень "Сила и мужество" (Чанцев А.) 1988 год Плакат содержит сведения о нормах первой ступени ГТО, рассчитанных на юношей и девушек: 1. Знания, 2. Умения, 3. Требования к недельному двигательному режиму, 4. Виды испытаний и нормы.
Будь готов к труду и обороне (Невлер К.И., Ушац М.Л.) 1972 год Будь готов к труду и обороне (Невлер К.И., Ушац М.Л.) 1972 год


28.02.2025 Российские власти создадут цифровые профили граждан до 35 лет 1
09.10.2024 Цифровизация физкультуры, спорта и ГТО обойдется в 820 миллионов 1
06.02.2018 Бакалавра по ИТ в России будут выдавать за полтора года 1
11.08.2017 Программа для Путина: Как россиян заставят полюбить цифровую экономику 1
19.05.2017 Путина просят вернуть в Россию уехавших айтишников 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

ГТО и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 364 1
ХайТэк - Hi-Tech 201 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4548 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4996 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11751 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 122 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4180 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3153 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12043 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11144 2
Трансфер технологий 151 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21333 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2196 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7701 2
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Калькулятор - Calculator 345 1
Стандартизация - Standardization 2140 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17142 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13816 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 234 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2165 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27887 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1038 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 464 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12590 1
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3917 1
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5097 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31018 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12640 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19691 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1777 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13976 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2542 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7161 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 83 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5257 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 274 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3247 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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