ГТО - Готов к труду и обороне - всероссийский физкультурно-спортивный комплекс

ГТО, I ступень "Сила и мужество" (Чанцев А.) 1988 год Плакат содержит сведения о нормах первой ступени ГТО, рассчитанных на юношей и девушек: 1. Знания, 2. Умения, 3. Требования к недельному двигательному режиму, 4. Виды испытаний и нормы.