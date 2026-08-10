Зарплаты автослесарей взлетели на 78%, а спрос на мастеров вырос вдвое — исследование «Авито Работы» и «Авито Авто»

Российский рынок обслуживания автомобилей переживает кадровый бум: за год количество вакансий в автосервисах выросло на 118%, а зарплатные предложения для ключевых специалистов показали существенный рост. Эксперты «Авито Работы» и «Авито Авто» проанализировали данные платформ за I полугодие 2026 г. и выяснили, какие профессии в автомобильной сфере стали самыми востребованными и высокооплачиваемыми и какими тенденциями автомобильного рынка это обусловлено. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Абсолютным лидером по росту зарплатных предложений стали автослесари: за год уровень оплаты этих специалистов вырос на 78%. Теперь средняя предлагаемая зарплата слесарей составляет 178,17 тыс. руб/мес. Эти специалисты выполняют диагностику, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, поэтому являются одними из ключевых специалистов в любых автосервисах. Вторую позицию заняли автожестянщики: зарплатные предложения для них увеличились на 72% и достигли 175,69 тыс. руб/мес. Они занимаются восстановлением кузовов после повреждений, что особенно востребовано на вторичном рынке автомобилей. Замыкают тройку лидеров автомаляры с ростом зарплатных предложений на 30% и средним предлагаемым ежемесячным вознаграждением 158,95 тыс. руб/мес. Такие специалисты отвечают за восстановление лакокрасочного покрытия и подготовку автомобилей к дальнейшей эксплуатации. Также в топ-5 вошли мотористы (+24%, средняя предлагаемая зарплата 138,7 тыс. руб/мес.) и автомойщики (+23%, 98,45 тыс. руб/мес.).

Рост зарплатных предложений для специалистов автосервисов связан с их высокой востребованностью, в том числе, на фоне позитивной динамики рынка автомобилей с пробегом. Расширение активности в сегменте увеличивает объем работ по обслуживанию автомобилей, что формирует дополнительную потребность в квалифицированных кадрах и поддерживает конкуренцию за специалистов. По данным «Авито Авто», спрос на машины в I полугодии 2026 г. вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Самыми популярными моделями за первые шесть месяцев стали Lada Priora, Lada Granta, Hyundai Solaris, Toyota Camry и Ford Focus.

«Позитивная динамика автомобилей с пробегом, наблюдавшаяся в первом полугодии, сохранилась и в июле: спрос вырос на 11% год к году. Активность на вторичном рынке стимулирует и спрос на услуги автосервисов: они востребованы как у продавцов на этапе предпродажной подготовки, так и у покупателей после приобретения автомобиля. На этом фоне автосервисы расширяют команды и увеличивают количество предложений для специалистов отрасли», — сказал Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито».

Указанные значения отражают средние зарплатные предложения для специалистов с опытом работы 1–3 года и рассчитаны на основе зарплатных вилок, указанных в вакансиях. При этом фактический доход может отличаться в зависимости от квалификации, опыта, региона, графика работы, премий и других факторов. В автомобильной сфере многие специалисты работают по сменному или гибкому графику, поэтому итоговый уровень дохода также может зависеть от количества рабочих смен и объема выполненных задач.

«Рост спроса на специалистов автосервисов отражает изменения на рынке обслуживания автомобилей: в связи с бумом вторичного рынка бизнесу нужны квалифицированные мастера, которые помогают поддерживать транспорт в исправном состоянии и выполнять сложные ремонтные работы. Наиболее заметная динамика за год наблюдалась среди мотористов — количество вакансий для них увеличилось на 166%, а для автожестянщиков — на 145%. При этом работодатели продолжают повышать зарплатные предложения, чтобы привлекать специалистов с необходимыми техническими навыками. Такая тенденция особенно заметна в регионах, где развивается сервисная инфраструктура и сохраняется потребность в опытных мастерах», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».