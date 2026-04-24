1500 км за шесть дней: «Авито Путешествия» и «Авито Авто» узнали, как далеко готовы уехать россияне на машине в туристической поездке

По данным опроса* сервисов «Авито Авто» и «Авито Путешествий», из всех видов транспорта для туристических поездок россияне больше всего предпочитают автомобиль (45%), причем женщины выбирают машины чаще (46% против 44% у мужчин). Далее по популярности идут поезда (24%), автобусы и самолеты (по 16%). Среди поколений главные фанаты автопутешествий — люди в возрасте 35–44 лет: из них такой формат туристических поездок предпочитают 46% респондентов. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Автопутешествия россияне любят за возможность увидеть больше мест (41%)** и свободу передвижения (40%). Для каждого третьего (34%) дорога сама по себе воспринимается как часть приключения и оставляет отдельную порцию впечатлений. Почти столько же (32%) ценят машину за возможность не зависеть от других людей, расписания рейсов и внешних обстоятельств. Женщины чаще отмечали комфорт таких путешествий, — возможность лечь или откинуть спинку, — вариант взять с собой больше вещей и простоту перемещения с животными и детьми. Мужчины больше говорили о хорошей компании в таких поездках.

В большинстве случаев (56%) россияне отправляются в автопутешествия вместе с семьей, почти четверть (24%) ездит с партнером, 12% — с друзьями, 7% — в одиночку. Последние два варианта чаще других выбирали мужчины, в то время как женщины заметно больше голосовали за путешествия на машине с родными (61% против 50% у мужчин).

По данным «Авито Авто», почти половина россиян выбирают для автопутешествий кроссоверы или внедорожники. Востребованность таких моделей вполне понятна: они более утилитарны и зачастую имеют больший объем багажника и просторный салон по сравнению с другими моделями, а полноприводные авто позволяют увереннее чувствовать себя в сложных дорожных условиях. Интерес к сегменту SUV подтверждается и статистическими данными: в I квартале спрос на новые вседорожники вырос на 59%, на модели с пробегом — на 33% и такая динамика в 1,5-2 раза опережает среднерыночный рост спроса.

Говоря о предельном желаемом расстоянии, россияне в среднем называли дистанцию в 1,5 тыс. км. При этом 29% опрошенных готовы проезжать за все путешествие и более 2 тыс. км. Чаще всего любители ездить на большие расстояния встречаются среди опрошенных в возрасте 35–44 лет (32%) и 45–54 лет (31%). Короткие поездки до 500 км суммарно за все путешествие больше других предпочитают представители старшего поколения в возрасте от 65 лет: среди них такой ответ звучал у 30% человек (21% в среднем по всем возрастам). За один день в автопутешествии россияне готовы ехать в среднем 510 км.

При этом общее расстояние обычно распределяется на несколько дней. В среднем россияне отправляются в автопутешествие на шесть ночей. Чаще всего они выбирают короткие поездки на один-два дня (37% опрошенных). Почти треть (32%) предпочитает поездки от трех до семи дней. На автопутешествия длительностью больше месяца соглашаются 2% опрошенных.

«Предпочтения в выборе жилья у автопутешественников несколько отличаются от туристов, которые передвигаются без машины. Благодаря своей мобильности они более склонны готовы рассматривать загородные дома, базы отдыха и кемпинги. Кто-то выбирает небольшие транзитные города для остановок на ночь вместо мегаполисов, куда обычно прилетают самолеты и прибывают поезда. Важным фактором при поиске посуточной квартиры или отеля в центре города является наличие бесплатной парковки», — сказал Рауль Салахов, руководитель по развитию сервисов для арендодателей в «Авито Путешествиях».

По результатам опроса, 36% россиян предпочитают останавливаться в посуточных квартира и домах, столько же — в отелях, чуть меньше (34%) у родственников, друзей и знакомых. Почти четверть автопутешественников (24%) выбирает переночевать в машине или в кемпинге.

* Онлайн-опрос состоялся в апреле 2026 г. среди 10 тыс. совершеннолетних россиян

** Сумма ответов больше 100%, поскольку опрошенные могли выбрать одновременно несколько вариантов



