«Авито Авто»: каждый четвертый россиянин готов покупать авто с пробегом онлайн

«Авито Авто» провел исследование и узнал, какие факторы влияют на решение россиян о покупке автомобиля и подготовил рекомендации по безопасной покупке машины в интернете. На первом месте оказались вопросы безопасности и прозрачности как самой сделки, так и взаимодействия с продавцом, а также история эксплуатации автомобиля. Кроме того, многие водители отметили, что при покупке автомобиля онлайн важно, чтобы процесс был прозрачным, а история машины — тщательно проверенной. Об этом CNews сообщили представители «Авито Авто».

Среди 10 тыс. опрошенных респондентов, почти у половины (46%) уже есть опыт покупки автомобиля. Еще 23% пользователей ответили, что планируют приобрести машину в ближайшие пару лет.

Опрос подтвердил, что оптимальное соотношение цены и состояния является главным фактором при принятии окончательного решения о покупке – именно его выделили две трети (67%) участников опроса. Но есть и другие факторы, которые влияют на выбор. В первую очередь это прозрачность и открытость продавца (42%): покупателям важно увидеть честное описание автомобиля, а также как можно больше фотографий и видео в объявлении. Следом с 39% – пройденная на платформе проверка документов или реквизитов. Также порядка трети опрошенных (33%) отметили значимость готовности продавца к безопасной сделке, предполагающей защищенный способ расчетов, при котором деньги покупателя «замораживаются» до тех пор, пока автомобиль не окажется у него. Еще треть – выделили возможность офлайн-проверки машины (31%).

Среди других влияющих на окончательное решение факторов: положительная история и рейтинг продавца на платформе (28%); личное общение и ощущение от диалога с продавцом (25%); рекомендации от знакомых и друзей (23%); наличие цифровых значков, например, «Официальный дилер», «Соответствует оценке», «Собственник», «Цена как в салоне» (21%).

В целом же процесс выбора и покупки автомобиля в онлайне становится нормой для многих: 25% респондентов готовы пройти этот путь полностью – от поиска до осмотра и сделки. Чаще всего (60%) так отвечали люди в возрасте от 18 до 34 лет. При этом 20% участников опроса готовы делегировать личный осмотр и тестирование выбранного автомобиля эксперту.

«Многие покупатели (61%) готовы делегировать задачи по поиску машины специалисту, который самостоятельно подберет подходящий под критерии и пожелания покупателя автомобиль. Мы в «Авито Авто» видим эту потребность и в ответ на такой запрос развиваем сервис «Селект», где каждому пользователю бесплатно доступны персональный менеджер, отчет о проверке истории авто, а также помощь с онлайн-осмотром. Он поможет подобрать авто под разный бюджет и задачи, получить полную информацию об истории эксплуатации машины. Кроме того, «Селект» отвечает и запросу на безопасность – для 79% респондентов важна надежность продавца: в каталог попадают только проверенные авто от партнеров, а менеджер в том числе помогает проанализировать данные из отчета «Автотеки» и организовать осмотр экспертом, а по результатам – прислать видеозапись покупателю. Такой подход позволит принять взвешенное решение о приобретении авто», – сказала Анастасия Докучаева, руководитель «Авито Селект» и финансовых сервисов «Авито Авто».