«Авито Реклама» и «Авито Авто»: гидроциклы почти догнали по популярности моторные и надувные лодки

Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Авто» провели опрос среди 10 тыс. жителей России*, чтобы узнать, какие виды водного транспорта интересуют покупателей этим летом, для чего они планируют его использовать и сколько готовы потратить. Этим летом отдыхом на воде интересуется почти каждый третий россиянин, а средний бюджет на покупку составляет около 500 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Каждый пятый житель России уже присматривается к водному транспорту: 7% планируют покупку, столько же — аренду, а 5% рассматривают оба варианта. Еще 13% пока изучают предложения, то есть интересуются категорией, но еще не перешли к решению о покупке или аренде.

Моторные и надувные лодки по-прежнему остаются самыми популярными видами водного транспорта — ими интересуются 34% и 33% опрошенных соответственно. Однако гидроциклы отстают совсем немного: их рассматривают 32% респондентов. Для многих россиян водный транспорт уже не только про рыбалку и спокойные прогулки, но и про активный отдых, скорость и новые впечатления. В список популярных категорий также вошли катера (23%) и яхты (14%).

Главная цель приобретения или аренды водного транспорта — отдых с семьей или друзьями: так ответили 56% опрошенных. Для активного отдыха и спорта водный транспорт рассматривают 34%, столько же — для рыбалки.

Средний бюджет на водный транспорт достигает почти 500 тыс. руб. При этом чаще всего на его приобретение или аренду готовы выделить до 100 тыс. руб. — так ответили 38% респондентов, а еще 22% — от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Это говорит о том, что интерес к водному транспорту формируют покупатели с очень разными возможностями и запросами — от компактных лодок для отдыха и рыбалки до более дорогих катеров и гидроциклов.

По данным «Авито Авто», моторные лодки также остаются лидерами и занимают около 80% всех объявлений на вторичном рынке. При этом спрос на гидроциклы растет быстрее других видов техники: весной 2026 г. он увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Для сравнения: моторные лодки стали востребованнее на 6%.

Высокая стоимость остается главным препятствием для покупки водного транспорта (33%), однако россиян беспокоит и практическая сторона владения: хранение вне сезона (29%), вероятность редкого использования (25%), необходимость оформлять документы (24%) и перевозить технику к месту отдыха (21%). При выборе люди оценивают не только цену покупки, но и будущие хлопоты, связанные с эксплуатацией.

Онлайн-реклама влияет на выбор продавца или предложения о покупке водного транспорта у большинства заинтересованных респондентов. 19% называют ее одним из главных факторов выбора, еще 34% учитывают рекламу, но принимают решение по другим параметрам. Почти треть (30%) обращает внимание на рекламные предложения время от времени.

Больше всего рассмотреть предложение о покупке водного транспорта мотивирует реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах — так ответили 43% респондентов. Далее идут реклама на сайтах дилеров и продавцов водного транспорта и реклама в соцсетях — по 28%, а также в поисковиках — 27%.

«Интерес к водному транспорту чаще связан с понятными летними планами: отдыхом с семьей и друзьями, рыбалкой или активным отдыхом. Но перед покупкой или арендой людям важно сравнить разные предложения — по цене, состоянию, комплектации и условиям сделки. В такой категории реклама помогает подсветить подходящие варианты именно в момент выбора. Сайты с объявлениями и маркетплейсы удобны для этого: пользователь уже изучает предложения, а продавец может показать ему релевантный вариант», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы» и стратегических партнерств.

*Исследование проводилось среди 10 тыс. жителей России в возрасте от 18 лет