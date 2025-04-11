«Авито Авто»: выбор новых кроссоверов и внедорожников на платформе вырос в 1,5 раза

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные по предложению и ценам на новые кроссоверы и внедорожники, а также интерес к ним со стороны пользователей платформы. Оказалось, что в I квартале 2025 г. количество объявлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 48,5%, а интерес – на 21,9%. Средняя цена нового SUV практически не изменилась и составила 3,17 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Авто», чаще всего пользователи платформы интересовались кроссоверами и внедорожниками марки Haval: их доля составила 16,6%. Также в пятерку наиболее востребованных вошли бренды Chery (13,2%), Geely (7,2%), LADA (6,8%) и Jetour (5,5%).

Самой популярной моделью в первом квартале этого года стал Haval Jolion (6,2%). Кроме него в топ-5 попали Chery Tiggo 7 Pro Max (4,2%), «Москвич 3» (4%), LADA Niva Legend (3,7%) и Chery Tiggo 4 Pro (3,7%).

Наиболее заметно по сравнению с I кварталом 2024 г. увеличился интерес к марке Jetour (на 80%), а среди моделей – к Chery Tiggo 7 Pro Max (на 57,4%).

Среди марок по числу объявлений о продаже лидирует Chery с 19,7%. Кроме нее, в топ-5 вошли Haval (13,4%), Geely (11%), Changan (6,6%) и Omoda (6%). Наиболее широк на платформе была представлена модель Chery Tiggo 7 Pro Max, на которую пришлось 7,8% от объявлений. Также в пятерке лидеров оказались Omoda C5 (6%), Haval Jolion (4,6%), Chery Tiggo 4 Pro (4,1%) и Chery Tiggo 4 (2,7%).

Больше всего по сравнению с первым кварталом 2024 года увеличилось предложение о продаже марки Jaecoo (в 2,2 раза), а среди моделей – Chery Tiggo 7 Pro Max (на 87,7%).

«Наши данные показывают, что спрос на модели сегмента SUV, который занимает около 75% среди всех новых машин на «Авито», традиционно высок, однако предложение здесь растет быстрее интереса. Это может быть обусловлено, в том числе, растущим ассортиментом кроссоверов и внедорожников в линейках китайских брендов. Между тем российский потребитель по-прежнему уделяет немало внимания проверенным и популярным моделям из других стран. Чтобы помочь покупателям с выбором новой машины, мы собрали все предложения в каталоге новых авто, где можно узнать детальную информацию о каждой модели, а также найти варианты со скидкам и акциям. Это позволяет не просто подобрать подходящий автомобиль, но и сделать покупку максимально выгодной», – сказал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито».