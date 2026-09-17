«Авито Авто» расширил возможности сервиса оценки стоимости автомобилей

«Авито Авто» обновил сервис «Авито Оценка», который с помощью алгоритмов ИИ помогает понять, как стоимость автомобиля с пробегом соотносится с ценами на аналогичные предложения. Для этого используются данные о реальных сделках и актуальных объявлениях. Об этом CNews сообщили представители «Авито Авто».

Теперь сервис не только показывает, насколько цена автомобиля отличается от рыночной, но и определяет факторы, которые могут быть причиной такой разницы. Обновление помогает лучше ориентироваться в стоимости автомобилей и снижать риски при покупке.

По данным опроса «Авито Авто», почти треть респондентов (28%) при выборе автомобиля с пробегом учитывают, насколько его цена соответствует рыночному уровню. При этом, объявления в рыночном диапазоне, получают на 7% больше звонков. Это показывает значимость понятного ценового ориентира для покупателей при выборе автомобиля.

Чтобы пользователю было проще ориентироваться в стоимости конкретной машины, «Авито Авто» развивает сервис «Авито Оценка». Теперь алгоритмы искусственного интеллекта не только сопоставляют автомобиль с аналогичными предложениями на рынке, но и относят его стоимость к одному из пяти уровней: «Сильно ниже рынка» — стоимость значительно ниже цен на сопоставимые автомобили; «Ниже рынка» — цена ниже рыночного уровня; «Хорошая цена» и «Отличная цена» — стоимость соответствует рынку или выглядит привлекательно; «Выше рынка» — стоимость превышает цены на сопоставимые предложения.

После сравнения цены автомобиля с аналогичными объявлениями на рынке сервис показывает, какие факторы могли повлиять на полученный результат. Например, если стоимость существенно ниже цен в сопоставимых предложениях, покупателю рекомендуется внимательнее изучить историю машины. За низкой ценой могут стоять особенности конкретного автомобиля — участие в ДТП, использование в каршеринге или другие обстоятельства, которые не всегда очевидны из объявления. Если стоимость автомобиля выше рыночного уровня, описание показывает, какие характеристики могут объяснять такую разницу — редкая комплектация, небольшой пробег или хорошее состояние авто по сравнению с аналогичными предложениями. Пользователь получает не только ориентир по стоимости машины, но и дополнительную информацию о факторах, которые могут влиять на нее. Это помогает внимательнее проверить автомобиль перед покупкой и снизить риски при совершении сделки.

«Сервис опирается на большой массив данных: в его основе — ИИ-алгоритм, который учитывает около 40 параметров и использует информацию примерно о 200 тысячах реальных сделок и 6 млн актуальных объявлений. Такой объем данных позволяет сопоставлять конкретный автомобиль с большим количеством предложений и учитывать широкий набор факторов, которые влияют на его стоимость», — сказал Андрей Тумкин, руководитель направления частных пользователей «Авито Авто».

Дополнительно в выдаче объявлений появился фильтр «Рыночная цена»: с его помощью покупатель может сузить выбор, исключив предложения с завышенной стоимостью или существенно более низкой ценой. Это позволяет быстрее найти подходящие варианты и не тратить время на ручное сравнение стоимости каждого автомобиля с аналогичными предложениями.

«За последние годы выбор автомобилей расширился: только в 2024 г. в России появилось 19 новых китайских брендов с десятками моделей и комплектаций. Теперь автомобили этих марок постепенно появляются и на вторичном рынке. Это расширяет выбор для покупателей, но одновременно усложняет оценку стоимости конкретного автомобиля. Наша задача как платформы — не просто предоставить широкий выбор, но и помочь человеку разобраться в нем. Поэтому мы развиваем инструменты, которые дают покупателю дополнительные ориентиры на каждом этапе выбора», — сказал Андрей Тумкин.