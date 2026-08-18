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«Авито Подработка» и «Авито Авто»: число предложений о подработке в автосервисах за год выросло на 60%

Число предложений о подработке для специалистов автосервисов в I полугодии 2026 г. выросло на 60% в сравнении с аналогичным периодом 2025 г. — такую динамику зафиксировали аналитики «Авито Подработки» и «Авито Авто». Исполнителям здесь предлагали в среднем 54,73 тыс. руб/мес. Наиболее востребованы автомойщики — спрос на них за год вырос на 71% Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Рост рынка подработки в автосервисах происходит на фоне оживления вторичного авторынка: по данным «Авито Авто», спрос на автомобили с пробегом в I полугодии 2026 г. вырос на 10%, а в июле — еще на 11%. Увеличение числа сделок с подержанными автомобилями напрямую расширяет масштаб деятельности станций техобслуживания, автомоек и детейлинг-студий.

Подработка в автосервисах может приносить исполнителям значительный дополнительный доход. Самые высокие средние предлагаемые вознаграждения в первом полугодии 2026 г. были у автослесарей — 115 тыс. руб/мес. Автоэлектрикам и автомалярам в среднем предлагали по 100 тыс. руб/мес, автомеханикам — 99,09 тыс. руб/мес, а автожестянщикам — 70,63 тыс. руб/мес. Уровень вознаграждений закономерно отражается и на интересе со стороны специалистов. Наиболее привлекательной позицией для подработки стал автослесарь — искать такие предложения стали в два раза (+104%) чаще, чем годом ранее. Также значительно вырос интерес к подработке автомехаником (+63%) и автожестянщиком (+50%).

Наибольший прирост числа предложений о подработке в автосервисах отмечен в Приволжском федеральном округе — +84% за год при среднем предлагаемом вознаграждении 45,77 тыс. руб./мес. В Сибирском ФО количество предложений выросло на 79% (средние вознаграждения — 35,08 тыс. руб/мес.), в Центральном ФО — на 56% (средние вознаграждения — 73,53 тыс. руб/мес.).

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«Рост спроса на услуги автосервисов во многом связан с оживлением вторичного рынка. По данным исследования «Авито Авто», около 80% владельцев готовят автомобиль к продаже, поэтому при увеличении числа сделок растет и потребность в услугах СТО, автомоек и детейлинг-студий. После покупки новые владельцы также обращаются в сервисы, чтобы проверить состояние автомобиля и при необходимости устранить выявленные недостатки. Такой дополнительный поток работ не всегда требует расширения постоянного штата — потребность в специалистах может возникать под конкретные задачи и периоды загрузки», — сказал Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито».

«В условиях кадрового дефицита бизнесу важно быстро закрывать временные потребности в персонале — автосервисы не исключение. Чаще всего исполнители нужны на сезонные задачи, например на замену шин или подготовку машин к лету. Рост предложений в автосервисах на 60% — закономерное продолжение общего тренда на временную занятость», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».

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