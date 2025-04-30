«Авито Авто»: треть россиян планируют отправиться в автопутешествие на майские праздники

Эксперты «Авито Авто» провели опрос, в котором приняли участие 2000 человек, и выяснили, что 34% респондентов намерены в период майских праздников отправиться в автопутешествие. При этом почти половина собирается в небольшие поездки – в ближайший пригород. Об этом CNews сообщили представители «Авито Авто».

По данным опроса, большая часть (41%) тех, кто планирует на майские путешествовать за рулем, оказалась среди аудитории от 25 до 34 лет. Немало любителей автопутешествий нашлось и среди респондентов моложе 25 лет, а также в возрасте от 35 до 44 лет – по 37%.

Большинство (78%) будут использовать для этих целей личный или семейный автомобиль. Еще 11% опрошенных намерены взять автомобиль друзей или знакомых, а 9% воспользуются сервисами аренды, в том числе - на платформе «Авито Авто».

Арендой чаще пользуется молодежь: 21% тех, кому от 18 до 24 лет, поедет путешествовать именно на прокатном авто. Чуть реже они готовы использовать машину друзей (17%). Аудитория постарше больше склоняется к поездкам на личном авто: минимум 8 из 10 респондентов старше 25 лет. А, к примеру, среди участников опроса в возрасте от 55 до 64 лет таких людей насчитывается 94%.

Для путешествий чаще всего выбирают седаны и внедорожники (по 25%). Чуть менее популярными оказались кроссоверы (23%) и универсалы (18%). Интересно, что к внедорожникам чаще склоняются женщины (31%), а мужчины – к седанам (28%). По 13% голосов получили хетчбэк и минивэн (микроавтобус). Автодома оказались востребованными лишь у 8% аудитории.

Почти половина респондентов (46%) намерены поехать на машине в пригород. Также россияне часто рассматривают популярные туристические направления (Москва, Санкт-Петербург, Казань и пр.) и курортные регионы – по 20% соответственно. Чуть менее популярны (18%) оказались регионы, где есть горы, например, Урал, Кавказ, Алтай.

Ближайший пригород больше популярен у мужчин, чем у женщин (48% против 45%), а туристические направления – наоборот, у женщин (22% против 18% у мужчин). При этом женщины чаще голосуют за поездки на личном авто (80%), а мужчины более открыты к аренде ТС (10%) и вождению машины знакомых (12%).

«Автопутешествия довольно популярны: по данным наших опросов, опыт таких поездок есть у половины россиян. Возможность арендовать транспортное средство делает такой досуг доступным для более широкой аудитории. На «Авито Авто» выбрать и безопасно забронировать на нужное время автомобиль можно онлайн, а в преддверии майских делать это лучше заранее», – сказали представители «Авито Авто».