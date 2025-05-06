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«Авито Авто»: новые автомобили Chery заметно подешевели в апреле

Эксперты «Авито Авто» проанализировали средние цены новых автомобилей, которые оказались в числе самых популярных у пользователей платформы в апреле 2025 г. Оказалось, что наиболее выгодно в этот период можно было купить Chery Tiggo 4 Pro, цена на который за год снизилась на 13,2%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Авто», средняя цена нового автомобиля практически не изменилась по сравнению с апрелем 2024 г. и составила 2,946 млн руб. Среди пяти самых популярных у пользователей платформы марок подешевели только машины бренда Chery – на 4,1%.

Среди моделей больше всего снизились цены на две модели Chery: Tiggo 4 Pro (13,2%) и Chery Tiggo 4 – 6,6%. Средняя цена на Jetour Dashing уменьшилась на 4,7%, OMODA C5 – на 3,9%. Также выгоднее по сравнению с апрелем 2024 г. стала покупка Chery Tiggo 7 Pro Max (-3,1%).

«Снижение цен на отдельные модели новых автомобилей в текущем году обусловлено сразу несколькими факторами, среди которых укрепление рубля к основным иностранным валютам, а также большие складские запасы у дилеров. Статистика «Авито Авто» подтверждает, что тренд на снижение цен затрагивает даже самые популярные среди пользователей модели. Однако покупку можно сделать еще более выгодной, благодаря каталогу новых авто на «Авито»: здесь можно не только подобрать модель, оптимально соответствующую запросам, но и найти объявления со специальными предложениями от дилеров», – сказал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито».

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