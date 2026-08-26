«Авито Промо» и «Авито Авто»: 77% продавцов спецтехники продвигают или планируют продвигать объявления онлайн

Эксперты «Авито Промо» и «Авито Авто» провели исследование среди более чем 10 тыс. россиян, чтобы узнать, кто покупает и продает спецтехнику, какие категории техники наиболее востребованы и какие каналы продвижения используют. Исследование показало, что каждый пятый россиянин (22%) покупал или продавал спецтехнику за последние два года, а большинство продавцов (77%) уже используют онлайн-площадки или планируют продвигать объявления с их помощью. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным опроса «Авито», интерес к рынку спецтехники сохраняется среди разных групп пользователей. Суммарно, за последние два года 22% россиян покупали, или продавали спецтехнику или же профессионально занимаются ее продажей. В частности, 10% респондентов являются покупателями спецтехники, а 8% — продавали. Среди продавцов 63% реализовывали личную технику, остальные 37% — занимаются этим бизнесом профессионально. Еще 5% респондентов за последние два года и покупали, и продавали спецтехнику. Стоит отметить, что 8% пока не совершали таких сделок, но рассматривают покупку или продажу в ближайшее время.

Покупка спецтехники

При выборе спецтехники покупатели прежде всего оценивают практические характеристики предложения. Так, главным фактором остается цена — ее учитывают 37% респондентов, открытых к покупке техники. Далее следуют техническое состояние (27%), модель и технические характеристики (23%), доступность запчастей и расходных материалов (20%), а также наличие гарантии (19%).

Опрос также показал роль онлайн-рекламы при выборе спецтехники. Среди россиян, которые покупали или планируют приобрести такую технику, 27% чаще всего видят релевантную рекламу на площадках электронной коммерции.

«Спецтехника остается востребованной категорией как среди малого бизнеса, так и среди профессиональных участников рынка: 22% россиян покупали или продавали такую технику. Широкий интерес к категории мы видим и на нашей платформе: среди техники с наработкой 42% интереса пользователей платформы в 2026 году приходится на грузовой транспорт, в том числе, седельные тягачи, еще 15% — на сельскохозяйственную технику», — сказал Максим Мажуга, руководитель бизнес-направления «Спецтехника» в «Авито».

Продажа спецтехники

Респонденты продают спецтехнику для самых разных задач: от размещения банеров до сельскохозяйственных работ, строительства и обслуживания городской инфраструктуры. Чаще всего (в среднем, каждый пятый) опрошенные продавали прицепную, сельскохозяйственную и коммунальную технику, чуть реже — погрузчики и тракторы (по 17%), дорожно-строительная технику, самосвалы и манипуляторы (по 13%), экскаваторы (11%) и автокраны (10%).

При продаже спецтехники владельцы чаще всего сталкиваются с необходимостью найти подходящую аудиторию для своего предложения. Так, 26% продавцов отмечают сложность поиска целевых покупателей. Еще 24% опрошенных называют среди проблем недостаток доверия со стороны покупателей, 23% — высокую конкуренцию, а 21% — длительный цикл сделки. По 18% респондентов сталкиваются с недостатком качественных заявок и высокой стоимостью рекламы.

Онлайн-площадки становятся одним из основных инструментов продвижения спецтехники. Так, 77% продавцов уже продвигают объявления онлайн или планируют это делать: 24% уже используют такие инструменты, 21% недавно начали продвижение, а 32% пока выбирают подходящую площадку. Среди тех, кто уже занимается продвижением, чаще всего используют площадки электронной коммерции — этот вариант выбрали 46% респондентов. Далее следуют поисковые социальные сети (27%), видеоплатформы (21%), еще по 19% приходится на рекомендации друзей и коллег, на поисковые системы и на сервисы коротких вертикальных видео.

«Рынок спецтехники отличается длинным циклом сделки и высокой стоимостью товаров, поэтому для продавцов особенно важно находить именно заинтересованную аудиторию. Онлайн-реклама помогает решать эту задачу: показывать предложения пользователям с конкретным спросом, повышать видимость объявлений и эффективнее работать с потенциальными покупателями. При этом цифровые площадки дают бизнесу возможность гибко управлять продвижением и выбирать инструменты в зависимости от своих целей», — сказал Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и партнерами «Авито».