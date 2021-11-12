«АвтоВАЗ» впервые остановил производство из-за нехватки микросхем

Завод «АвтоВАЗа» в Тольятти впервые полностью прекратил производство автомобилей. Остановлены конвейеры по выпуску машин Lada и Renault, и нет данных, когда его планируется возобновить. Причиной стала нехватка электронных компонентов, вызванная глобальным дефицитом полупроводников, ставшим следствием пандемии коронавируса.

Новых Lada и Renault пока не будет

На заводе «АвтоВАЗ» полностью остановлено производство автомобилей, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Прекращена сборка всех моделей, выпускающихся автогигантом на заводе в Тольятти.

По информации РИА «Новости», причиной остановки всех трех сборочных линий на «АвтоВАЗе» послужила нехватка микросхем, используемых в автомобилях. Представители профсоюза завода опубликовали подтверждение этой информации на странице организации в соцсети «Вконтакте».

Как выяснили специалисты «Автостата», на текущей неделе некоторые автомобили «АвтоВАЗа», в частности, Lada Granta, выпускались только лишь 9 ноября 2021 г. Французские Renault Logan и Sandero наряду с отечественными Lada Xray и Largus собирались с 8 по 11 ноября 2021 г. включительно, с 12 ноября 2021 г. конвейер по их производству встал.

Что касается внедорожника Niva, то он не выпускается на протяжении всей недели. Единственное, специалисты «Автостата», какой из имеющихся версий «Нивы» коснулись эти вынужденные «каникулы».

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Прогнозы по срокам возобновления производства машин в Тольятти эксперты «Автостата» не делают.

Беспрецедентная ситуация

«АвтоВАЗ» ранее уже сталкивался с необходимостью приостановки производства на заводе в Тольятти. К примеру, на этот шаг автогиганту пришлось пойти в июле 2021 г.

Однако на тот момент перестала работать лишь первая сборочная линия, где и то лишь частично. На этом конвейере идет сборка моделей Largus, Logan, Sandero, Xray, а также Granta и Niva, и ограничения коснулись исключительно последних двух.

О полной остановке всего завода из-за нехватки электронных компонентов «АвтоВАЗ» сообщил впервые. Это беспрецедентная для производителя ситуация.

У Vesta «иммунитет» к дефициту микросхем

Единственным автомобилем «АвтоВАЗа», производство которого пока еще продолжается, оказалась Vesta. Собирается модель не в Тольятти, а на заводе в Ижевске. РИА «Новости» пишут, что там работа идет в нормальном режиме.

Прогнозов о том, как долго главные конвейеры «АвтоВАЗа» будут простаивать, нет.

Кто виноват

По данным «Автостата», весь завод «АвтоВАЗа» в Тольятти не работает из-за всего лишь одного поставщика – компании «Роберт Бош Самара». Именно она пока что не может обеспечить необходимый объем поставок деталей, так как сама испытывает нехватку комплектующих для них.

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Причина всей этой вакханалии кроется в мировой пандемии коронавируса, начавшего свое распространение с китайского Уханя и отправившего всю Россию в первую самоизоляцию в конце марта 2020 г. Люди по всему миру стали переходить на удаленную работу и скупать необходимую для этого электронику. Производителям техники пришлось нарастить выпуск своей продукции, однако компании, выпускающие микросхемы для них, оказались не готовы к повышенным нагрузкам. Как итог, все они, и даже гигантская TSMC, до сих пор не в силах наладить производство нужного объема полупроводников.

Что делать

По данным «Автостата», у руководства «АвтоВАЗа» уже готов план по возобновлению производственных потерь и выходу на ранее установленные объемы выпуска автомобилей. Для его реализации работникам завода придется очень сильно напрячься.

В первую очередь вместо восьмичасовых рабочих смен их будут ждать девятичасовые. Также завод планирует обязать их работать по субботам.

Вынужденный простой будет компенсирован работникам компенсируют выплатами в размере двух третей средней зарплаты. Но все это ожидает рабочих лишь после решения проблем с комплектующими, а когда именно это случится, никто не знает.

«АвтоВАЗ» не одинок

Проблемы с поставками электронных компонентов для автомобилей испытывает далеко не только «АвтоВАЗ». Это общая беда для автогигантов, притом всех, не только российских.

В конце августа 2021 г. CNews писал, что из-за дефицита чипов компании Audi и Toyota решили закрыть часть заводов. Также им пришлось резко сократить объемы своего производства. Продолжается все это как минимум с начала 2021 г. Еще январе 2021 г. CNews сообщал, что глобальная нехватка микросхем затронула едва ли не всех остальных крупнейших мировых автопроизводителей. На тот момент от нее пострадали, в частности, Ford, Fiat, Chrysler, Nissan, Suzuki и Volkswagen.

Однако россияне, известные своей смекалкой, нашли выход из сложившейся ситуации. В сентябре 2021 г. из-за глобального дефицита микросхем ГАЗ начал выпускать некомплектные «Газели». Завод пошел на этот шаг, чтобы не останавливать конвейеры.

Остановка конвейеров и простой рабочих обошлись бы группе ГАЗ дороже, чем установка недостающих деталей в уже готовые автомобили. «Автомобиль проходит всю производственную цепочку и остается на заводской площадке без недостающей детали, а когда комплектующие придут, мы вернем его в технологический процесс и завершим производство», – заявил тогда управляющий директор ГАЗа Андрей Софонов.