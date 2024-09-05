«Авито Авто»: за год спрос на новые иномарки вырос более чем на треть

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на новые иномарки летом 2024 г. в России. Спрос на новые иномарки продемонстрировал значительный рост, увеличившись на 35,3% по сравнению с летом 2023 г., а самой востребованной моделью оказался кроссовер Haval Jolion. Об этом CNews сообщили представители Авито.

По данным платформы, летом 2024 г. лидером по доле в спросе среди новых иномарок стал бренд Haval, занявший долю 11,4%. На втором месте расположился Chery с долей 10,6%, а замыкает тройку лидеров Geely, чья доля составила 9,2% от общего спроса на новые иномарки. Четвертое и пятое места заняли Changan и OMODA, которым удалось получить 9% и 6,2% соответственно.

Все топ-5 брендов продемонстрировали положительную динамику спроса по сравнению с летом 2023 г. Максимальный рост показал бренд Chery, увеличив свою долю в спросе на 122,6%. На втором месте по динамике Geely: спрос на эту марку вырос на 79,7% год к году. На третьем месте Haval с ростом спроса на 65,6%. OMODA смогла нарастить спрос на 50,1%, а замыкает пятерку Changan с ростом на 39,9%. Общий спрос на новые иномарки вырос на 35,3% по сравнению с летом 2023 г.

Что касается спроса на конкретные модели летом 2024 г., на первом месте оказался Haval Jolion, получивший долю в 5,2%. На втором месте расположилась модель OMODA C5 с долей 4,3%, а на третьем – Chery Tiggo 7 Pro Max с 3,4%. Также в пятерку лидеров вошли Chery Tiggo 4 Pro (3%) и Geely Monjaro (2,6%). Лидером по динамике спроса стал Chery Tiggo 4 Pro: по сравнению с летом 2023 года спрос на эту модель вырос на 185,81%.

В предложении лидирующие позиции занимают те же модели, но в несколько ином порядке. Первое место по доле в предложении занял Chery Tiggo 7 Pro Max с 7,8% от общего числа объявлений. За ним следует OMODA C5 с долей 6%, а замыкает тройку лидеров Haval Jolion с 4,3%.

Примечательно, что автомобили ряда брендов показали снижение средней цены по сравнению с прошлым летом. Например, средняя цена1 Geely снизилась на 14,2% и составила 3,6 млн руб., в частности модель Geely подешевела на 5,3% до 4,575 млн руб. Общее же снижение средней цены год к году составило 5,7%.

«Рынок новых иномарок в России демонстрирует впечатляющую динамику роста, что свидетельствует о восстановлении потребительского доверия и стабилизации ситуации. Особый интерес вызывает тренд на снижение средних цен у некоторых марок, что может указывать на усиление конкуренции и стремление производителей расширить свою долю рынка. А чтобы конкуренция была честной, «Авито Авто» внедряет решения, направленные на повышение прозрачности и доверия между участниками авторынка. Одним из таких инструментов является специальный бейдж «Цена как в салоне», которым мы отмечаем объявления от проверенных дилеров. Этот маркер гарантирует, что указанная в объявлении стоимость является окончательной и не предполагает никаких скрытых условий или дополнительных платежей», — сказал Артем Хомутинников, руководитель по продажам новых автомобилей в «Авито».