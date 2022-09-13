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«Яндекс драйв» обновляет парк каршеринга в Петербурге и Сочи

Пользователям «Драйва» в Петербурге стали доступны новые автомобили: парк каршеринга в Северной столице пополнился кроссоверами Haval Jolion. Кроме того, как и анонсировалось ранее, в Сочи появляются Geely Coolray в комплектации Luxury. Всего в двух городах «Драйв» выводит более ста новых авто. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Арендовать Haval Jolion могут пользователи старше 26 лет со стажем более шести лет. Кроссоверы оборудованы системами климат- и круиз-контроля, подогревом сидений и руля, камерами заднего вида и датчиками парковки. В салоне Haval Jolion установлена мультимедийная система, которая поддерживает работу с устройствами на базе iOS и Android.

Geely Coolray Luxury с кондиционером, панорамной крышей со сдвижным люком и круиз-контролем доступны пользователям старше 21 года со стажем более двух лет. В Сочи арендовать автомобили можно по тарифам «Дни» и «Недели» – на срок от одного дня до двух недель с последующим продлением.

За последние несколько месяцев «Драйв» пополнил парк каршеринга в Москве автомобилями Geely Coolray в комплектациях Flagship, Luxury и Comfort, кроссоверами Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Atlas Pro. До конца 2022 г. сервис продолжит поэтапно обновлять автопарк.

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«Яндекс драйв» — каршеринг в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В парке сервиса — автомобили разных марок: от Geely Coolray и Volkswagen Polo до Audi A6 и Mercedes E200, электромобилей Nissan Leaf и минивэнов.

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