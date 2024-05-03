«Авто.ру» покажет модели-близнецы и упростит их поиск

Новая функция «Авто.ру» позволяет существенно обогатить поиск за счёт добавления в результаты всех вариантов выбранной пользователем модели автомобиля, даже если они носят другое название.

В автомобильном мире часто бывает, что производитель меняет название модели от страны к стране, или несколько компаний запускают совместное производство для снижения себестоимости продукции. Так появляются близнецы — модели, идентичные или очень похожие внешне и по техническому оснащению, но с разными именами. Например, в Корее производят Kia Cerato, а в Китае и США он именуется Kia K3 и Forte. У Chevrolet Captiva есть двойник европейского производства — Opel Antara. Внушительный список близнецов и у Geely Atlas Pro: Geely Boyue Pro, Geely Azkarra, Proton X70. Концерн Volkswagen особенно славен на этом поприще, стоит лишь вспомнить трио ситикаров Volkswagen Up, Skoda Citigo и Seat Mii. При этом объём предложения и цены между такими машинами могут заметно отличаться.

В последние два года существенно увеличился импорт автомобилей из других регионов. Поэтому «Авто.ру» добавил возможность обогатить результаты поиска по некоторым моделям за счёт включения в них моделей-близнецов. Покупатели теперь могут одним поисковым запросом получить максимальный результат и быстрее найти хорошую машину. Для профессиональных продавцов сокращается среднее время продажи, так как рекомендательные системы учитывают моделей-близнецов и предлагают их потенциальным покупателям.

Предложение добавить к результатам модели-близнецы появится в верхней части страницы с объявлениями при поиске по конкретной модели. Внутри информационного блока приводится полный список родственных моделей. Для их добавления к поиску достаточно нажать по расположенной рядом кнопке. Ещё один клик по кнопке позволит вернуться к результатам только по изначально выбранной модели.