Открыт заказ на «первый в мире биологический компьютер». Он работает на искусственных человеческих нейронах

В Австралии разработали компьютер, работающий на синтетических клетках человеческого мозга. Авторы проекта называют свое изобретение «первым в мире биологическим компьютером». По своей стоимости он сопоставим с популярным в России китайским кроссовером Geely Atlas – он стоит немногим дороже 3 млн руб. На сайте производителя есть форма заказа.

Компьютер с мозгом или китайский джип

Австралийский стартап Cortical Labs анонсировал компьютер, который позиционирует не иначе как «первый в мире биологический компьютер». Особенностью устройства является то, что он работает на клетках человеческого мозга.

Сами клетки взяты не из серого вещества людей. По утверждению разработчиков, внутри CL1 трудятся искусственные аналоги нейронов, синтезированные в лабораторных условиях.

CL1 способен работать автономно – ему не нужно подключаться к стандартным ПК или суперкомпьютерам с традиционными кремниевыми процессорами. Внутри CL1 реализована полноценная система поддержания жизни искусственных клеток мозга – с ее помощью их жизненный цикл длится около полугода. Эта система регулирует температуру, газообмен и контролирует другие условия среды.

Ждать недолго

Создатели CL1 не намерены останавливать развитие своего творения на уровне концепта или рабочего прототипа – они собираются наладить его продажи. Предварительная цена одного экземпляра – $35 тыс. или около 3,14 млн руб. по курсу ЦБ на 6 марта 2025 г. Для сравнения, в российской рознице за эти деньги можно приобрести автомобиль Geely Atlas – его стоимость на момент выхода материала начиналась с отметки в 3,1 млн руб. На сайте Cortical Labs есть форма заказа.

Cortical Labs Cortical Labs CL1

Премьера CL1 состоялась в Барселоне (Испания) на международной выставке электроники Mobile World Congress 2025. Первые экземпляры биокомпьютера должны поступить в продажу в июне 2025 г., пишет Tom’s Hardware.

Искусственный мозг с искусственным интеллектом

По задумке разработчиков, целевая сфера использования CL1 – искусственный интеллект и машинное обучение. «Сердцем» компьютера является небольшой чип с кремниевой основой и выращенными в лабораторных условиях человеческими нейронами на его поверхности, пишет Tom’s Hardware.

Эти нейроны способны реагировать на электрические сигналы, образуя сети, которые обрабатывают информацию подобно биологическому мозгу. Система разработана для обеспечения двусторонней связи, где электрические импульсы стимулируют нейроны, а их ответы регистрируются и анализируются.

Форма заказа CL1

Примечательным аспектом CL1 является его способность обучаться и адаптироваться к задачам. Предыдущие исследования продемонстрировали, что нейронные системы можно обучить выполнять базовые функции, например, играть в простые видеоигры. Работа Cortical Labs предполагает, что интеграция биологических элементов в вычисления может повысить эффективность в задачах, с которыми традиционный искусственный интеллект справляется с большим трудом. В качестве примера Tom’s Hardware приводит распознавание образов и принятие решений в непредсказуемых условиях.

Неэтичный компьютер

Использование в компьютерных вычислениях человеческих нейронов, пусть и выращенных искусственно в лабораторных условиях, может существенно снизить потребление энергии по сравнению с нынешним «железом», используемым для обработки алгоритмов искусственного интеллекта. Также компьютеры на базе человеческих нейронов способны обойти нынешние системы в плане эффективности обучения искусственного интеллекта. К тому же гибкость и адаптивность нейронов могут привести к заметному прогрессу в робототехнике, автоматизации и сложном анализе данных.

Однако масштабируемость этой технологии остается неопределенной, по крайней мере, в обозримой перспективе. Производство и обслуживание систем на основе нейронов значительно сложнее в сравнении с выпуском и обслуживанием традиционных процессоров, а обеспечение долгосрочной стабильности создает дополнительные проблемы.

От чего в современных реалиях пользы больше - от автомобиля или компьютера с биочипом

Этические проблемы также возникают из-за использования в технологиях клеток человеческого мозга. Хотя нейроны, используемые в CL1, выращены в лабораторных условиях и не обладают сознанием, дальнейшие достижения в этой области могут потребовать руководящих принципов для решения моральных и нормативных вопросов. Перспектива интеграции живых клеток с вычислительным оборудованием вызывает дискуссии о границах искусственного интеллекта и человеческого познания, пишет Tom’s Hardware.