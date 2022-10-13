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В подписке «Драйва» появились новые услуги: мойка и перегон

Заказать мойку и перегон могут пользователи в Москве в приложении «Драйва» прямо в карточке арендованного автомобиля. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Если машину необходимо помыть, «Драйв» сам отвезет ее на мойку и вернет по указанному адресу. Стоимость услуги начинается от 1000 руб.: пользователям доступны «Базовая» (только снаружи) или «Комплексная» мойки (снаружи и внутри). Услугу можно оформить как на текущий день, так и на определенную дату. Машину заберут после 22:00 и вернут до 9 утра.

Перегон обойдется в 500 руб. Если, например, вечером оставили машину на работе, а утром автомобиль нужен у дома, специалисты «Драйва» его перевезут. Перегон доступен по любому адресу в Москве с 22:00 до 9 утра. Оформить услугу можно также на определенную дату или на текущий день.

«Драйв» продолжает развивать сервис «Подписки». Так, на этой неделе пользователям в Москве и Петербурге стали доступны кроссоверы Haval Jolion. Кроме того, оформить долгосрочную аренду стало еще проще – кнопка «Подписка» появилась на главном экране в приложении.

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Безопасность

Подписка «Драйва» – это долгосрочная аренда автомобилей. В стоимость подписки входят плановый техосмотр и шиномонтаж, расширенное каско, ОСАГО и страхование жизни. Оплата списывается раз в неделю, ежемесячно или сразу полностью — как выберет пользователь.

«Яндекс драйв» — каршеринг в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В автопарке сервиса — автомобили разных марок: от Geely Coolray и Volkswagen Polo до Audi A6 и Mercedes E200, электромобилей Nissan Leaf и минивэнов.

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