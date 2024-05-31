«Делимобиль» вышел в метавселенную для обучения правилам ПДД и пользования сервисом

ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль», перед Днем защиты детей открыл город с каршерингом в метавселенной Roblox. Проект направлен на обучение детей основам правил дорожного движения и безопасного вождения, а также знакомство с каршерингом и формирование культуры его использования. За правильные ответы в тесте, аккуратное и правильное вождение на дорогах Делимобильска игроки получают промокоды со скидками на реальные поездки на каршеринге. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

Игровая локация выполнена в виде российского города, где можно взять авто и попробовать себя в роли водителя. Перед началом аренды игрокам необходимо ответить на базовые вопросы ПДД и вопросы по правилам использования каршеринга. Далее райдеры могут свободно перемещаться на машине, выполнять задания и миссии, следуя правилам дорожного движения. Так «Делимобиль» помогает игрокам подготовиться к получению настоящего водительского удостоверения. Проект разработан совместно с агентством Venera-metaverse.

Делимобиль «Делимобиль» вышел в метавселенную для обучения правилам ПДД и пользования сервисом

Вождение по правилам и внутриигровые достижения также открывают для пользователей новые виртуальные автомобили более высокого класса. Для аренды в общей сложности доступны пять моделей популярных машин в фирменной оклейке из парка Делимобиля: Volkswagen Polo, «Москвич» 3, Geely Coolray, BMW 320i и грузовой Atlant Sollers. Авто идентичны реальным не только внешне, но и по характеристикам, например, по звуку мотора, разгону и другим параметрам.

Руководитель отдела бренда и маркетинговых коммуникаций «Делимобиля» Эльман Кокляев: «Как лидер в категории, которая дает свободу передвижения, помогает транспортным системам городов и экологии, считаем важным формирование культуры совместного использования авто и безопасного вождения. Собственное виртуальное пространство в метавселенной станет еще одной точкой касания с молодыми пользователями, где они через игровые механики смогут обучиться базовым правилам ПДД. Мы решили сделать не просто игровое пространство, а дать возможность обучаться в игровой форме. Это возможность не только познакомиться с правилами ПДД и узнать о каршеринге, но и получить настоящие бонусы нашей программы лояльности, которые дети смогут передать своим родителям. Любой родитель хочет, чтобы его ребенок проводил время с пользой, узнавал новое и развивался – мы создали вселенную, где это возможно».

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«Делимобиль» – сервис каршеринга. Компания открыта в 2015 г. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону и Сочи, предоставляя услуги каршеринга более чем 9,6 млн зарегистрированных пользователей. Автопарк компании насчитывает более 26,6 тыс. машин.