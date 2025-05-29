«Делимобиль» запустил календарь предварительного бронирования автомобилей с доставкой

«Делимобиль» сообщил об открытии календаря предварительного бронирования автомобилей. Теперь в крупнейшем сервисе каршеринга пользователи смогут забронировать автомобиль к определенным дате и времени. Опция «На дни» уже доступна на новом таббаре в приложении.

Уникальная возможность забронировать автомобиль каршеринга заранее появилась у «Делимобиля» в мае. Один из наиболее популярных сценариев использования каршеринга — долгосрочные поездки от 1 дня, при которых предварительное бронирование становится актуальным. Глубина календаря позволяет запланировать поездку в любое время до 6 месяцев вперед. Федеральный оператор каршеринга предусмотрел мойку и доставку автомобиля к назначенному пользователем времени стоимостью около 900 руб., тем самым сняв проблемы по поиску автомобиля и его подготовке к поездке. Таким образом пользователи «Делимобиля» смогут заранее забронировать машину с доставкой к дому или в любой из 15 городов присутствия сервиса по конкретному адресу.

Для бронирования «На дни» будут доступны самые популярные модели в категориях «Эконом», «Комфорт», Supreme, такие как Geely Coolray, Haval Jolion, Chery Tiggo 7 и другие. При этом гибкие условия отмены и полностью отсутствует депозит, как в обычных ренталах, а завершить аренду можно в любой точке зоны покрытия сервиса, как при обычной поминутной аренде.

Вместе с новой функцией обновился визуальный макет главного экрана, изменились элементы интерфейса и был добавлен таббар. В результате в приложении «Делимобиля» появилось полноценное мини-приложение, которое формирует отдельный пользовательский сценарий по предварительному бронированию.

Директор по стратегии и росту Андрей Крупнов «Делимобиля» сказал: «Делимобиль как технологичная компания, помимо эффективной операционной деятельности, регулярно создает новый цифровые продукты. Опция долгосрочного предварительного бронирования всегда лежала для нас на поверхности и об этом просили пользователи, для которых важна возможность планировать свои поездки и использовать автомобили по схожему с традиционным прокатом принципу. Наша команда поняла, что реализовать новую фичу нужно именно сейчас, перед стартом отпускного сезона и летних автопутешествий. Мы рассчитываем, что уже этим летом пользователи совершат тысячи поездок с помощью предварительного бронирования «На дни», что скажется позитивно и на эффективности нашего бизнеса. Таким образом мы предоставим миллионам пользователей удобную альтернативу другим видам транспорта при планировании поездок заранее. Теперь не нужно беспокоиться о доступности автомобиля — его можно забронировать даже с доставкой в аэропорт в другом городе. С «Делимобилем» можно быть уверенным, что в назначенный день и час семья уедет в путешествие на вместительном кроссовере, компании друзей будет доставлен уникальный стильный автомобиль на выходные, а бизнесмен заранее закажет в командировку премиальный седан. Бронирование «На дни» поможет многим пользователям строить долгосрочные планы и наслаждаться свободой передвижения».