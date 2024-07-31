«Авито Авто»: спрос на новые пикапы вырос на 95,7% в первой половине 2024 года

В разгар дачного сезона эксперты «Авито Авто» проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на разные марки и модели пикапов в России в I полугодии 2024 г. По данным платформы, спрос на пикапы растет и многие автопроизводители, представленные на отечественном рынке, увеличивают предложение таких машин. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Число объявлений о продаже новых пикапов в России в первой половине текущего года выросло на 115,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Спрос на них также увеличился – на 95,7%, а средняя цена составила 3,289 млн руб.

В сегменте новых пикапов безусловным лидером является бренд JAC с долей спроса 20,5% и средней ценой 2, 99 млн руб. Также в топ популярных марок входят УАЗ с долей спроса 13,5%, Great Wall с 12,8%, Changan с 8,3% и Sollers с 5,7%.

Среди моделей новых пикапов наибольшей популярностью у россиян пользуется Great Wall Poer с долей спроса 8,2% и средней ценой – 3,749 млн руб. Второе место – за моделью JAC T9, имеющей долю спроса 8,1%. На третьем месте – пикап Changan Hunter Plus, который отличается самым высоким показателем дорожного просвета среди конкурентов и высокопроизводительным двигателем. Автомобиль занимает долю в спросе 6,1%. Четвертое место принадлежит модели JAC T8 Pro – мощному полноприводному автомобилю с долей 5,8%. На пятом месте находится самый доступный пикап из топ-5 – Sollers ST6 с 5,7% и средней ценой 2,6 млн руб.

«Благодаря вместительному салону и наличию грузового отсека пикапы пригодны для использования и в личных, и в коммерческих целях. Они могут быть интересны представителям микробизнеса, т.к. являются своеобразной заменой грузового авто и идеально подходят для перевозки товаров, например, мелкой техники. В то же время пикап может выполнять функции обычного семейного автомобиля. При этом здесь, как и в других категориях, мы видим растущий интерес к автомобилям китайских и российских производителей», – сказал Артем Хомутинников, руководитель по продажам новых автомобилей в Авито.