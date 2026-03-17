МТС обеспечила связью кроссоверы Jetour Dashing, T2 и X70+

УПАО «МТС» оснастила мобильной связью автомобили Jetour T2, Dashing и X70+. Это позволит владельцам авто удаленно управлять его функциями, например, дистанционно запускать двигатель, регулировать климат-контроль, пользоваться мультимедиа-сервисами, в том числе навигационными картами и социальными сетями. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Телематическое решение работает на базе встроенной SIM-карты МТС, которая обеспечивает подключение к сети через собственную инфраструктуру оператора. Решение гарантирует высокую скорость передачи данных, надежное соединение и устойчивость связи в дороге при любом маршруте.

Для модели Dashing и X70+ доступен базовый комплекс телематики, включающий дистанционный запуск двигателя, управление климат-контролем и центральным замком через приложение «Мой Jetour». Владельцы модели T2 получают расширенный пакет с поддержкой потокового видео и аудио, навигацией на базе онлайн-карт и доступом в социальные сети. Все автомобили поставляются с предустановленным телематическим устройством.

Внедрение телематики на базе МТС дает владельцам модели Dashing и X70+ возможность ежемесячно использовать 300 МБ мобильного интернета бесплатно в течение 36 месяцев. Для модели T2, помимо 300 МБ, предусмотрен расширенный пакет в 5 ГБ для мультимедийных сервисов на 12 месяцев. При исчерпании лимита доступ можно будет возобновить через покупку дополнительного пакета или раздачу интернета со смартфона.

«МТС уже более десяти лет удерживает лидерство в сегменте подключенных автомобилей. Мы видим большие перспективы в развитии этого направления – в общей сложности решениями МТС оборудованы более 1,5 млн российских автомобилей, что составляет 90% от общего числа «подключенных» авто. Наша инфраструктура гарантирует надежную и безопасную работу телематических сервисов, что особенно важно для функций удаленного управления. Для нас это не просто предоставление связи — это создание цифровой среды, в которой автомобиль становится частью собственного сетевого пространства пользователя. Партнерство с Jetour — важный шаг в этом направлении», — сказал директор департамента по продуктам бизнес-рынка Максим Ананченко.

«Бренд Jetour развивается согласно собственной стратегии, в рамках которой разрабатывает автомобили для разных сценариев путешествий. В связи с этим бренд заинтересован в том, чтобы предоставить клиентам стабильный, работоспособный сервис, что еще больше повысит качество, комфорт и надежность путешествий. Концепция подключенного автомобиля является одним из важнейших шагов на пути развития любого автомобильного концерна, и мы рады, что именно МТС с их многолетним опытом разработок в этой сфере является нашим ключевым технологическим партнером», — сказала Юлия Зелепукина, заместитель генерального директора по маркетингу Jetour.