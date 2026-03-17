Автомобили Jetour получили сервисы телематики через мобильное приложение «Мой Jetour»

Самые популярные в модельном ряду Jetour кроссоверы Dashing, T2 и X70+ получили сервисы телематики, которые предоставляют владельцам множество возможностей по дистанционному управлению функциями автомобиля через мобильное приложение «Мой Jetour» и открывают доступ к разноплановому информационному и развлекательному контенту. Об этом CNews сообщили представители Jetour.

Для кроссоверов Jetour Dashing и X70+ предлагается базовый комплекс телематики. С его помощью водитель может получить информацию о статусе автомобиля, а также управлять его функциями, такими как дистанционный запуск двигателя и управление климат-контролем, дистанционная блокировка и разблокировка центрального замка через мобильное приложение «Мой Jetour».

Владельцы Jetour T2 получат доступ к расширенному телематическому комплексу с информационно-развлекательными сервисами. Помимо возможностей управления в комплекс входят воспроизведение потокового видео и аудио через «ВК Видео» и «ВК Музыку», доступ мультимедийного устройства в интернет, использование навигационных сервисов на базе «Яндекс Карт», а также работа с социальными сетями и приложениями, включая «Дзен».

Автомобили оснащены телематическим устройством с завода, поэтому после покупки автомобиля для начала использования сервиса не потребуется дополнительных расходов на оборудование или его установку. Подключение бортового и мультимедийного устройства обеспечивается встроенной сим-картой, которая использует инфраструктуру мобильного оператора МТС для выхода в интернет.

МТС обеспечивает связь для дистанционного управления и цифровых сервисов автомобиля. Сетевая инфраструктура для подключенного транспорта гарантирует стабильное соединение в пути и во время стоянки – дома, на парковке или на работе. Сеть приоритизирует критичный трафик и остается надежной и безопасной даже при нагрузках и перемещении между регионами. Так автомобиль остается подключенным к сети и обеспечивает привычный уровень сервиса.

«МТС уже более десяти лет удерживает лидерство в сегменте подключенных автомобилей. Мы видим большие перспективы в развитии этого направления – в общей сложности решениями МТС оборудованы более 1,5 млн российских автомобилей, что составляет 90% от общего числа «подключенных» авто. Наша инфраструктура гарантирует надежную и безопасную работу телематических сервисов, что особенно важно для функций удаленного управления. Для нас это не просто предоставление связи — это создание цифровой среды, в которой автомобиль становится частью собственного сетевого пространства пользователя. Партнерство с Jetour — важный шаг в этом направлении», – отметил директор департамента по продуктам бизнес-рынка Максим Ананченко.

Юлия Зелепукина, заместитель генерального директора по маркетингу: «Бренд Jetour развивается согласно собственной стратегии, в рамках которой разрабатывает автомобили для разных сценариев путешествий. В связи с этим бренд заинтересован в том, чтобы предоставить клиентам стабильный, работоспособный сервис, что еще больше повысит качество, комфорт и надежность путешествий. Концепция подключенного автомобиля является одним из важнейших шагов на пути развития любого автомобильного концерна, и мы рады, что именно МТС с их многолетним опытом разработок в этой сфере является нашим ключевым технологическим партнером».

Управлять функциями автомобиля и контролировать его состояние владельцы Jetour Dashing, Jetour X70+ и Jetour T2 могут через мобильное приложение «Мой Jetour». Среди основных функциональных возможностей приложения – отображение местоположения автомобиля на карте, построение маршрутов к автомобилю, информация о статусах различных систем автомобиля (включая запас топлива), уровень заряда аккумулятора, давление в шинах и другие параметры. Не выходя из дома или офиса, можно проверить, закрыты ли двери, окна и люк в крыше. Доступны дистанционный запуск двигателя, разблокировка замков, включение обогрева руля и сидений, а также климат-контроль для прогрева или охлаждения салона. Кроме того, приложение «Мой Jetour» помогает найти автомобиль на парковке и информирует о внештатных ситуациях, например, несанкционированном открытии дверей. Приложение будет доступно для IOS в Apple Store, для Android – в Rustore.

Для пользователей телематики на кроссоверах Jetour Dashing и Jetour X70+ предусмотрено 300 МБ базового мобильного трафика ежемесячно. При этом трафик бесплатно предоставляется для владельцев сроком на 36 месяцев.

Владельцы Jetour T2, на который устанавливается версия комплекса телематики с поддержкой развлекательных и информационных сервисов, помимо базовых 300 МБ ежемесячно, получают расширенный пакет трафика в 5 ГБ в месяц для мультимедийных сервисов. Трафик для информационно-развлекательных сервисов предоставляется бесплатно сроком на 12 месяцев. Предусмотрены гибкие условия на будущее: даже если основной лимит исчерпан, доступ к развлекательному контенту можно будет возобновить, докупив пакет трафика или раздав интернет на устройство со смартфона.

На первом этапе базовый сервис телематики доступен для модели Jetour Dashing в комплектациях «Люкс» и «Престиж» в версии с 6-ступенчатой РКП стоимостью от 2 549 900 руб. с учетом всех специальных предложений, а для модели Jetour X70+ – в комплектации «Престиж» стоимостью 2 999 000 руб. с учетом всех специальных предложений. В дальнейшем список комплектаций этих моделей с предустановленными сервисами телематики будет расширен. Для кроссовера Jetour T2 сервисы телематики доступны во всех трех комплектациях, стоимость которых стартует от 4 079 000 руб. с учетом всех специальных предложений. Сервисы телематики устанавливаются на автомобили 2026 г. производства. Проверить наличие телематического модуля в автомобиле можно через форму на официальном сайте.