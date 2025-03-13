Ozon запускает продажу автомобилей с пробегом

Ozon расширяет категорию «Транспортные средства». Для покупки на платформе стали доступны автомобили с пробегом от проверенных дилеров. Отображение финальной цены автомобиля в карточке товара, актуальная информация о наличии, доставка к дому и гарантия безопасности сделки от Ozon сделают процесс покупки безопасным. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Процесс приобретения автомобиля с пробегом не отличается от покупки нового транспортного средства. Все машины на онлайн-витрине гарантированно есть в наличии у дилера по указанной стоимости. Например, на Ozon уже можно найти Audi, Geely, Jetour, Lada, Haval и другие авто с пробегом от проверенных дилеров — Pango Cars и ГК «БорисХоф». Купить их могут клиенты из Москвы, Московской области и Краснодара. В будущем география продаж будет расширяться.

Продавать автомобили с пробегом на Ozon могут только компании — профессиональные участники рынка. Все представленные машины прошли техническую и юридическую проверку дилеров. Чтобы принять решение о покупке, клиенты могут запросить диагностическую карту и историю автомобиля в чате с продавцом. Кроме того, все автомобили с пробегом от Pango Cars сертифицированы по программе Pango Select, которая предусматривает постгарантийную поддержку на основные узлы и агрегаты в течение года или по достижении 20 тыс. км пробега при соблюдении условий эксплуатации.

Приобрести машину с пробегом можно только по предоплате — автомобиль привезут в заранее согласованное место в зоне доставки, также клиент может самостоятельно забрать его у продавца. После осмотра машины покупатель вправе отказаться от приобретения. В таком случае Ozon – как гарант сделки – вернет пользователю деньги.

«В 2023 г. Ozon первым из маркетплейсов начал продавать автомобили. С тех пор клиенты заказали у нас больше 1500 машин, но главное — они привыкли выбирать даже такие технически сложные товары онлайн. Например, в IV квартале прошлого года покупатели заказали на Ozon в шесть раз больше авто, чем годом ранее. Сейчас мы выходим в новый сегмент рынка, чтобы дать нашим покупателям больше возможностей для выбора. Ассортимент автомобилей с пробегом будет расширяться», — отметил Алексей Махмудов, руководитель «Ozon Авто».

«Автомобильный рынок стремительно меняется, и онлайн-продажи становятся новым стандартом. Запуск категории автомобилей с пробегом на Ozon — важный шаг, который делает покупку машины таким же удобным процессом, как заказ любого другого товара. В Pango Cars мы поддерживаем этот тренд, предлагая сертифицированные авто и надежную постгарантийную поддержку», — сказал руководитель автомобильной системы Pango Cars Антон Ганжа.

Категория «Автомобили с пробегом» уже доступна на Ozon в разделе «Транспортные средства». Товары категории дополнительно выделены специальным бейджем «С пробегом».