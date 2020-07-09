Путин оценил разработку южно-сахалинской ИТ-компании в области борьбы с коронавирусом

«Визитек», портфельная компания Дальневосточного фонда высоких технологий, представила президенту России Владимиру Путину свои разработки в области борьбы с пандемией коронавируса – комплекс «АнтиПандемия» для применения на промышленных производствах. Презентация состоялась в рамках Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), который возглавляет президент.

Владимир Путин высоко оценил представленную разработку: «Интересно, полезно и перспективно», - прокомментировал он презентацию «Визитек».

IT-комплекс «АнтиПандемия», который компания разработала недавно, позволяет получать оперативные данные о производственных процессах на предприятии (в реальном времени) и своевременно на них реагировать, при этом контролируя гигиену труда - температуру сотрудников, социальную дистанцию, а при заражении также быстро отследит, с кем контактировал больной, и все его локации для дополнительной дезинфекции. Для создания новых решений компания в 2019 г. привлекла 100 млн руб. от Дальневосточного фонда высоких технологий, который создан согласно поручениям Владимира Путина и вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева для поддержки технологических предприятий на Дальнем Востоке.

Одну из составляющих нового IT-решения – карту-трекер, которая, в том числе, помогает следить за соблюдением социальной дистанции - основатель компании Рустам Миланов, продемонстрировал главе государства.

«Это «Цифровой паспорт сотрудника», который хранит доступ к базе с личными данными, важными для работодателя - от пройденных медосмотров, разрешений, обученности и заканчивая допусками в те или иные зоны. А также это трекер, работающий без подзарядки четыре месяца и позволяющий отслеживать местонахождения человека на территории предприятия в реальном времени. И, конечно же, это универсальный ключ для дверей, оборудования, транспорта и идеальный инструмент цифровой подписи. Им даже можно оплатить еду в столовой. А ещё в нём встроена кнопка подтверждения и отправки сигнала SOS», - сказал Рустам Миланов.

Такие карты предполагается выдавать каждому сотруднику предприятий-заказчиков IT-решения сахалинской компании. Помимо «Цифрового паспорта сотрудника», «АнтиПандемия» включает цифровую карту производства, видеоаналитику и самые современные учётные системы с применением алгоритмов машинного обучения.

«Визитек» занимается созданием программных продуктов в области промышленной безопасности, охраны труда и производственной эффективности с 2015 года и сейчас уже работает с такими крупными компаниями как НЛМК, Glencore, ММК, «Газпром нефть» и многими другими. «В настоящее время нашими программными продуктами пользуются 150 000 человек в России и за рубежом», - рассказал Рустам Миланов, отметив, что компания многократно улучшала свою систему, дополнив её множеством новаторских решений.

В основу «АнтиПандемии» легла система «мониторинга персонала», которую «Визитек» создавал для компании «Мессояханефтегаз», совместного высокотехнологичного проекта крупнейших нефтяных компаний России «Газпром Нефть» и «Роснефть»: это уникальный проект с площадью отслеживания почти в две Москвы и перепадами температур до -50С.

По словам главы «Визитека», сейчас компания планирует внедрение «АнтиПандемии» с такими компаниями как «Т Плюс» и «Русагро», а также сотрудничество с правительством Сахалинской области.