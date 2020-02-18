Российский стартап Cinemood начал продажи VR-проектора

Cinemood (на российском рынке «Мультикубик») после запуска VR-проектора в США начала продажи модели для России. Компания запустила доставку потребителям в США в конце 2019 г., где за месяц было реализовано более 1000 устройств. На отечественном рынке команда проекта рассчитывает получить в 2 раза больше заказов за тот же период.

Компания Cinemood выпустила новый продукт «VR кубик» на базе технологии, объединяющей проекционные возможности портативного устройства, высокоточные датчики движения, гироскоп и контент 360. Российская компания - разработчик опередила мировые тренды и выпустила первый на рынке проектор с технологией VR.

Новый VR кубик стал в два раза быстрее существующих моделей МультиКубик, ДиаКубик и Кинокубик за счет новой аппаратной начинки, включающей в себя новый тип оперативной памяти и уникальный набор датчиков движения. Впервые для просмотра VR контента не нужны очки и VR-шлем, продукт проецирует часть панорамного изображения на стены или потолок, открывая возможности взаимодействия с VR контентом для детей менее 13 лет, которым традиционно не рекомендуется использовать очки и шлемы, оказывающие негативное влияние на неокрепший мозжечок, отвечающий за координацию движений и регуляцию равновесия.

Современные дети чрезвычайно мало двигаются и практически не играют на улице, проводя более 5 часов в день в планшете, наблюдая за изображением в статичной позиции. VR-проектор предназначен для осознанных родителей, которые хотят мотивировать детей больше двигаться за счет динамичного взаимодействия с панорамными 360 видео и играми.

Для нового продукта команда проекта совместно с партнерами разработала новые игры, демонстрирующие новые механики пользовательского опыта: игру Ghost Hunt, в которой юные пользователи перестают бояться темноты за счет распугивания дружелюбных привидений в комнате. Игру UniWord, обучающую английскому языку в интерактивном режиме. Набор панорамных 360 видео «поймай Ам Няма», «Заповедные жемчужины России» от Planetpics и министерства природы РФ, а также другие видео 360, включая видео с платформы Youtube, превращают детскую комнату или гостиную в иммерсивное пространство, с которым можно взаимодействовать. Специально для VR-проектора команда разработала совместно с издательством Clever анимированные 3D диафильмы, пополнившие библиотеку эксклюзивного контента платформы Cinemood.

Медиатека интерактивных игр, видео 360 и VR-диафильмов будет регулярно пополняться. Компания запустила программу для разработчиков VR контента, теперь любой издатель может выкладывать свой VR контент на платформу Cinemood, используя открытый SDK (Software Development Kit). По оценкам экспертов компании, через VR кубик может быть воспроизведено более 80% всего существующего контента в формате 360.

«В США наш новый продукт уже вызвал интерес со стороны экспертов и медиа: более 40 топовых изданий рассказали о новинке, а 13 февраля о нем рассказали в эфире культового новостного телешоу «Доброе утро, Америка». Выпуск программы спровоцировал волну заказов, в результате которой Cinemood VR занял более 60% в корзине продуктов компании на американском рынке. Уверен, что продукт также понравится российским пользователям, следящим за трендами в сфере воспитания, развития детей и интересующимся новинками на рынке современных технологий», - отметил генеральный директор компании «Мультикубик» Михаил Буховцев.

В первый месяц продаж продукт будет доступен эксклюзивно в сети магазинов re:Store. В магазинах этой премиальной сети кубик можно приобрести с 18 февраля за 36 990 рублей. Также он доступен на сайте производителя cinemood.ru.

«Нам важно, чтобы все самые актуальные новые гаджеты индустрии появлялись магазинах re:Store. Именно поэтому мы рады сотрудничать с такой прогрессивной компанией как "Мультикубик". На протяжении последних трех лет мы успешно продавали всю линейку продуктов компании. И мы очень рады, что "Мультикубик" предложил re:Store первыми начать продажи новинки, которая кардинально отличается от всех портативных проекторов на мировом рынке - первого в истории VR-проектора. Эта команда создает инновационный продукт, который не только идет в ногу со временем, но и помогает современным родителям транслировать ценности своим детям. Cinemood совмещает уникальный формат VR-развлечений с дорогими российскому человеку традициями. Наших покупателей очень сложно удивить и Cinemood каждый раз справляется с этим успешно. Если честно, мне самому интересно испытать эти ощущения - увидеть северное сияние у себя на потолке или перенестись на Куршскую косу, не выходя из дома», - сказал директор направления re:Store Альгис Давыдов.

К концу 2019 года Cinemood удалось подключить более 50 000 активных пользователей в 147 странах. В 2020 году этот показатель планируется удвоить, в первую очередь за счет новой аудитории на рынках РФ и США.

За прошедшие 3 года компания «Мультикубик» привлекла более $10 млн инвестиций от группы институциональных инвесторов: Фонд Развития Интернет Инициатив, Российско-Белорусский Фонд венчурных инвестиций, Дальневосточный фонд высоких технологий.