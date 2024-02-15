Новый бренд проекторов Yaber на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ) представляет на российском рынке новый бренд проекторов – Yaber, который предлагает пользователям три новых модели – L1, Pro U6 и K2s.

Проекторы Yaber работают на базе ОС Android и поддерживают протокол связи Wi-Fi 6, что обеспечивает надежный и стабильный сигнал передачи данных, плавную работу без пауз и сбоев. Система охлаждения позволяет устройствам безопасно работать долгое время без риска перегрева. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Проектор Yaber K2s — мини-кинотеатр для дома, обладающий высоким уровнем яркости. Встроенные динамики JBL имеют мощность 10 Вт. С помощью шлюза NFC проектор быстро синхронизируется со смартфоном. Прибор можно подключить с использованием проводного соединения для увеличения стабильности сигнала. Режим Quiet Mode снижает уровень шума охлаждающей системы вентиляции.

Проектор Yaber Pro U6 — вариант, подходящий и для дома, и для офиса. Модель оснащена четырехточечной коррекцией трапецеидальных искажений ± 30°, благодаря которой изображение будет прямоугольным даже при расположении проектора под углом. Динамики со стереозвуком имеют мощность 5 Вт. В комплект поставки входит удобная сумка для переноски и хранения устройства.

Фото: diHouse Yaber Pro U6

Проектор Yaber L1 является самым компактным из представленных версий, но не уступающим им по функциональным возможностям. Небольшой вес делает его подходящим решением для командировок и путешествий. В наличии функция автокоррекции трапецеидальных искажений ±40°. Фокус можно настроить при помощи пульта.

Все три модели имеют разрешение 1920х1080 пикселей (Full HD_, обладают высокой яркостью и контрастностью, работают по беспроводной связи Wi-Fi 6, Bluetooth.

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Бренд Yaber был основан в 2018 г. Компания производит проекторы. Продукция бренда продается в 46 странах по всему миру.

diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2023 г. составил 77,4 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний ЛАНИТ.

ЛАНИТ – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда ЛАНИТ – 14,5 тыс. человек.