Getmobit и «Системный софт» заключили соглашение о партнерстве

Getmobit и интегратор «Системный софт» заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества «Системный софт» получил статус Business Partner Getmobit. Портфель решений интегратора пополнился перспективными технологиями для создания цифровых рабочих пространств. Доступность технологий Getmobit для управления тонкими клиентами в различных VDI-средах, обеспечит богатый пользовательский опыт, который является безопасным, простым в управлении и экономичным. Об этом CNews сообщили представители Getmobit.

Getmobit — визионерская компания, разработчик программного обеспечения и оригинального оборудования нового поколения. Компания развивает GM Smart System – интегральную платформу для организации и администрирования многофункциональных рабочих пространств с повышенными требованиями безопасности удаленного доступа сотрудников к корпоративным информационным ресурсам. Платформа позволяет упорядочить состав программных и технических средств рабочего места конечного пользователя и быстро наладить технологическую интеграцию в среду виртуальных рабочих столов и сервисов коммуникаций. Наличие такого функционала позволяет в короткие сроки перевести ПК, ТК и нулевые клиенты на единую прошивку и сделать управление парком конечных терминалов централизованным.

«Мы расширяем сообщество партнерской экосистемы Getmobit лучшими партнерами, чтобы помогать клиентам справляться со сверхсложными системными задачами трансформации ИТ-среды в непростых непредсказуемых условиях ограничений. В этом смысле наши клиенты могут быть абсолютно уверены в качестве конечного результата», — сказал Александр Белоглинцев, руководитель направления по развитию бизнеса

«Импортозамещение является сегодня одной из приоритетных задач для ИТ-отрасли. Мы тщательно отбираем продукты, способные не только заменить более недоступные зарубежные решения, но и обеспечить высокое качество, широкие интеграционные возможности и удобство использования, — сказал Владимир Трифонов, менеджер по развитию инфраструктурных решений компании «Системный софт». — Платформа GM Smart System компании Getmobit, на наш взгляд, составляет достойную конкуренцию зарубежным системам управления, таким как Dell Wyse Management Suite, Microsoft System Center Configuration Manager и Stratodesk. Решение позволит нашим клиентам построить защищенную систему автоматизации рабочих мест и безопасного доступа к корпоративным ресурсам».