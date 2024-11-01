Двухконтурное решение Getmobit — безопасная работа в двух информационных системах с учетом требований ФСТЭК России

Компания Getmobit вывела на рынок новое решение на базе двухконтурной док-станции GM-Box G1 DUO. Док-станция оснащена запатентованным программно-аппаратным KVM-переключателем, сертифицированным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. KVM-переключатель позволяет безопасно работать в двух раздельных информационных системах с одного клиентского устройства. Об этом CNews сообщили представители Getmobit.

Унифицированная док-станция GM-Box G1 DUO — ключевой элемент экосистемы Getmobit для рабочих пространств, где требуется физическое разграничение доступа пользователя к изолированным информационным системам (ИС) с одного устройства. Док-станция объединяет два вычислительных модуля в одном устройстве, каждый из которых обеспечивает функциональность тонкого клиента для доступа к VDI инфраструктуре и веб-сервисам. Основной вычислительный модуль также реализует функционал аудио- видео-телефонии на базе протокола SIP. Док-станция оснащена встроенным считывателем бесконтактных смарт-карт и беспроводным зарядным устройством для смартфона.

Getmobit Getmobit вывела на рынок новое решение на базе двухконтурной док-станции GM-Box G1 DUO

GM-Box G1 DUO позволяет обеспечить работу в открытом и защищенном сегментах с одного устройства вместо двух. Например, при одновременной работе в основной ИС организации и защищенной ИС, где обрабатывается информация ограниченного доступа.

Док-станция использует единый комплект устройств ввода и отображения информации — клавиатуру, мышь, до двух мониторов. Это повышает удобство и экономичность рабочего места.

Переключение между вычислительными модулями GM-Box G1 DUO происходит через интегрированный сертифицированный KVM-переключатель (от англ. keyboard, video, mouse) — GM SMART KVM. Это целостное решение для работы одновременно в двух раздельных ИС с выполнением требований по информационной безопасности ФСТЭК России.

Программно-аппаратный переключатель GM SMART KVM сертифицирован во ФСТЭК России по четвертому уровню доверия из шести — уровни устанавливаются требованиями к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий.

Каждый уровень позволят использовать решение во все более важных сферах. GM-Box DUO можно использовать в государственных информационных системах до первого класса защищенности включительно, значимых объектах КИИ до первой категории значимости и других подобных защищенных ИС.

«Применение в конструкции GM-Box G1 DUO запатентованного переключателя GM SMART KVM обеспечивает невозможность утечки информации, циркулирующей в одном вычислительном контуре, в контур другой информационной системы, исключает передачу информации через каналы управления KVM-переключателем. Переключение выполняется авторизированным пользователем только с активного контура док-станции. Ни один из двух контуров не может переключить устройства ввода и отображения информации «на себя». Наша технология помогает защитить хранящиеся в информационных системах данные за счет запрета на осуществление зачастую непредумышленных действий конечного пользователя», — сказал Василий Шубин, директор центра развития продуктов и экспертизы Getmobit.

GM-Box G1 DUO может оснащаться сертифицированными средствами криптографической защиты информации и АПМДЗ для доверенной загрузки ПО док-станции. Встроенное системное ПО входит в Реестр ПО для ЭВМ и БД Минцифры России.

Компания Getmobit является продуктовой компанией полного цикла с собственным центром разработки и производством в ОЭЗ «Дубна».