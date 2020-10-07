Из Минцифры уходит куратор медиа и интернета

Алексей Волин уходит из Минцифры

Как стало известно CNews, Министерство цифрового развития в ближайшее время покинет заместитель министра Алексей Волин, курирующий медиа-отрасль и интернет. Об этом CNews сообщил источник, близкий к министерству.

В пресс-службе Минцифры сообщила CNews, что все кадровые решения публикуются на портале правовой информации Правительства. Алексей Волин отказался от комментариев.

Алексей Волин – старожил министерства, он работает в своей должности с 2012 г., при нем сменились три главы ведомства. Когда Волин приходил в министерство, ведомство возглавлял Николай Никифоров. Затем министром стал Константин Носков, а сейчас министерство возглавляет Максут Шадаев.

У Алексея Волина богатый опыт работы в медиа-отрасли и в сфере связей с общественностью. В конце 1990-х годов он работал в Управлении по связям с общественностью Администрации Президента, затем был замглавы аппарата Правительства, продолжая заниматься данной сферой.

После первого ухода из Правительства в 2003 г. Волин возглавил «Издательский дом «Родионова». Затем он руководил кинокомпанией «Амедиа».

Минцифры и регулирование интернета

Когда в 2012 г. Волин пришел в Минкомсвязи (прежнее название Минцифры), в России началось регулирование интернета: был принят первый закон о блокировке запрещенных сайтов. Впоследствии перечень оснований для блокировки сайтов неоднократно расширялся.

Заместитель главы Минцифры Алексей Волин

Минкомсвязи хотело возглавить данный процесс и создало некоммерческое партнерство «Чистый интернет», которое планировало заняться блокировками запрещенных сайтов. Однако данная сфера осталась в компетенции Роскомнадзора. Единственным исключением стала блокировка зеркал пиратских сайтов: согласно принятому в 2017 г. закону, вопрос о признании сайта зеркалом ранее заблокированного пиратского ресурса находится в компетенции Минкомсвязи.

Минцифры и цифровизация телевидения

Другим вопросом, который курировал Волин, была цифровизация эфирного телевещания. Соответствующая федеральная целевая программа была принята в 2009 г. и предполагала запуск трех мультиплексов цифровых эфирных телеканалов вместе с отказом от аналогового кабельного вещания.

Если с первым мультиплексом цифрового вещания все прошло достаточно успешно, то со вторым мультиплексом, состав которого был определен в 2012 г., возникли проблемы. Каналам из второго мультиплекса было невыгодно платить за вещание и в цифровой среде, и в аналоговой, поэтому его развитие было приостановлено, а в 2015 г. рассматривался вопрос о сворачивании второго мультиплекса.

Чтобы помочь вещателям, в 2015 г. был принят закон, обязывающий всех операторов платного телевидения бесплатно как для зрителей, так и для каналов транслировать телеканалы, входящие в оба цифровых мультиплекса. Правда, по факту операторы продолжили брать плату с абонентом за просмотр федеральных телеканалов.

Власти также долго не решались начать процесс отключения аналогового вещания, но в конце 2018 г. он все-таки был запущен. Это позволило на полную мощность запустить второй мультиплекс. В конце 2018 г. был принят еще один закон, обязывающий операторов спутникового телевидения бесплатно транслировать телеканалы двух мультиплексов на мультиплексов, где отсутствует цифровое эфирное телевидение.

Нерешенные вопросы в сфере телерадиовещания

Однако третий мультиплекс цифрового телевидения так и не был запущен. Участниками третьего мультиплекса должны были стать региональные телеканалы, которые в итоге продолжают вещать в аналоговой среде.

Также остается нерешенным вопрос с частотами в диапазоне 700 МГц, использовавшиеся для аналогового вещания. Телекоммуникационная отрасль и часть руководства Минцифры выступают за передачу их под сети четвертого и пятого поколения сотовой связи (4G и 5G), однако Волин выступал против передачи телевизионных частот операторам связи и вместо этого предлагал запустить на них вещание высокой четкости (HDTV).

Программа развития телерадиовещания также предполагала запуск цифрового радиовещания. В России даже был разработан собственный стандарт цифрового радио – «Равис». Однако Волин не видел перспектив для цифрового радиовещания, считая, что это разрушит рекламный рынок.

Перетасовка заместителей министра цифрового развития

У Максута Шадаева, возглавившего Минкомсвязи в начале 2020 г., сейчас восемь заместителей. При этом премьер-министр Михаил Мишустин несколько раз менял предельное число заместителей министра в ведомстве, и сейчас оно составляет девять. То есть даже без ухода Волина в Минцифре остается одно вакантное место заместителя министра.

Ранее издание РБК и Telegram-канал «Нецифровая экономика» писали о возможном уходе замминистра Олега Иванова, курирующего телекоммуникационного отрасль. На его место прочили технического директора сотового оператора Tele2 Алексея Телкова.

Источник CNews, близкий к министерству, также говорит о скором приходе Телкова на должность замминистра. В Tele2 не стали комментировать данный вопрос. Впрочем, пока Олег Иванов, наоборот, расширяет свои полномочия, став куратором информационной безопасности и импортозамещения.

С Шадаевым продолжает работать Олег Пак, который, как и Волин, стал замминистра еще при Николае Никифорове. Сейчас Пак получил повышение до первого замминистра. Из команды прежнего министра Коснтантина Носкова в министерстве остаются двое его заместителей: Евгений Кисляков (ранее курировал программу «Цифровую экономику») и Максим Паршин (ранее курировал цифровое госуправление, сейчас – «Цифровую экономику»).

Новичками в министерстве стали трое заместителей министра: Олег Качанов, Андрей Черненко и Дмитрий Огуряев.

Черненко и Качанов ранее уже работали в Минкомсвязи, а Огуряев пришел в ведомство из Сбербанка. Также в начале 2020 г. заместителем министра и статс-секретарем стала сенатор Людмила Бокова, но недавно она покинула ведомство.