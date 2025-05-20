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Минцифры хочет освободить СМИ от уплаты налога с рекламы в соцсетях

В Минцифры считают, что СМИ, которые по закону освобождены от уплаты нового трехпроцентного налога на размещаемую на их сайтах онлайн-рекламу, не должны платить этот сбор и с рекламы, размещенной в соцсетях.

Инициатива Минцифры

Трехпроцентным налогом не должна облагаться реклама, размещаемая в группах и соцсетях СМИ, приводит ТАСС заявление директора департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерины Лариной.

Этот аспект нужно скорректировать в законодательстве и такая возможность уже прорабатываются, добавила Ларина: «Надеемся, что наши аргументы услышат, и все-таки это будет тоже скорректировано».

Закон об обязательных отчислениях распространителями онлайн-рекламы в федеральный бюджет 3% дохода от реализации за квартал вступил в силу с первого апреля 2025 г.

Трудности с учетом

Ларина объяснила инициативу наличием нестыковки в законе. «Сейчас есть исключение для СМИ, но при этом не подлежат исключению паблики СМИ. Реклама, размещенная непосредственно на сайтах СМИ, не облагается трехпроцентным сбором, а реклама в пабликах СМИ в соцсетях, получается, облагается», — сказала она.

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© DikiYaqua / Фотобанк Фотодженика
Распространители онлайн-рекламы в России с первого апреля 2025 г. обязаны ежеквартально платить в федеральный бюджет 3% от рекламного дохода

Это создает «большие трудности и с учетом, и с разделением», отметила чиновник, потому что, как правило, договоры заключаются с рекламодателем на все ресурсы.

Обязательные отчисления, согласно закону, не уплачиваются при распространении рекламы на сайтах, владельцами которых являются вещатели телеканалов или радиоканалов и информационные агентства. Освобождены от налога также сайты, зарегистрированные в качестве сетевых изданий, учрежденных государственными или муниципальными органами и организациями.

Также отчисления не платятся, если реклама размещена на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и телеканалах, «получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории России».

Кто платит налог на онлайн-рекламу

Под понятие «рекламораспространитель» в России подпадают не только любые интернет-медиа (сетевые издания), но и в принципе все владельцы интернет-сайтов, на которых размещается реклама.

По мнению представителей рынка, как писал CNews осенью 2024 г., дополнительный сбор приведет к увеличению расходов для рекламодателей, а это, в свою очередь, приведет к росту цен на товары и услуги.

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Цифровизация

По данным Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР), в 2023 г. российский рынок интерактивной рекламы и продвижения в интернете увеличился на 55% и составил 807 млрд руб., что стало историческим максимумом.

Средства, собранные в случае введения нового сбора за «распространение рекламы и услуг продвижения» в интернете, могут пойти на реализацию проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который пришел на смену «Цифровой экономике» в 2025 г.

Анна Любавина

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