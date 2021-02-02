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Hikvision выпустила серию высокочувствительных аналоговых камер с вариофокальным объективом

Техника

Hikvision выпустила серию высокочувствительных аналоговых камер с вариофокальным объективом. Новая серия DF8T-Z камер с фирменной технологией ColorVu имеет моторизированный объектив с большим значением апертуры F1,0, что обеспечивает цветное изображение 24/7 при любом фокусном расстоянии. Объектив с автофокусом (2,8-12 мм) позволяет решить проблему подбора нужной модели оборудования и его установки на объекте, так как одна камера серии DF8T-Z может работать со всеми наиболее востребованными значениями фокусного расстояния.

Главная особенность новой разработки – постоянное значение светосилы. Даже при изменении фокусного расстояния камера сохраняет большую апертуру (F1,0) и поддерживает высокую чувствительность в 0,0003 лк. Каждая модель новой серии теперь имеет четыре светодиода для дополнительной «мягкой» неослепляющей подсветки – два из них включаются для освещения близких объектов, а другие два работают как «дальний свет» при мониторинге обширных пространств.

Модель DS-2CE59DF8T-AVPZE – это также первая купольная камера в линейке ColorVu. Устройство имеет степень защиты от внешних механических воздействий IK10, трехосевую регулировку положения камеры для удобной настройки камеры при ее установке. Камера поставляется с уже встроенным монтажным основанием. Внутри купола камеры смонтирована специальная конструкция, которая позволяет избегать отражения LED-подсветки от стеклянной поверхности купола.

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