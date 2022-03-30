В предсерийное производство запущен настольный VoIP-шлюз Eltex TAU-8N.IP

При актуальном состоянии бизнеса компаниям требуются эффективные инструменты связи. Это необходимо для оптимизации бизнес-процессов, когда время стоит дорого, а реагировать на происходящие события и принимать решения нужно быстро. Сегодня компании делают ставку на IP-телефонию из-за возможностей, которая она дает. В первую очередь это высокое качество передачи голоса, конференц-связь, видеотрансляции, голосовая почта, удержание и ожидание вызова, переадресация. Также не стоит забывать, что звонки с помощью IP-телефонии дешевле, чем при использовании традиционной аналоговой связи.

При новом строительстве большинство компаний сразу интегрирует VoIP-сети в здания и отдельные офисы. Это решение предоставляет полную функциональность, которую дает IP-телефония, при условии использования поддерживаемой VoIP-аппаратуры. Как же быть в ситуации, когда у компании уже функционирует традиционная телефонная сеть и необходимо модернизировать ее до VoIP без замены существующего аналогового оборудования – телефонных аппаратов и мини-АТС?

В этом случае перейти на IP-телефонию поможет VoIP-шлюз. Это устройство, которое преобразует аналоговый телефонный сигнал в цифровой с последующей его передачей в VoIP-сеть. При этом улучшается качество передачи речи и снижаются расходы на звонки, а также становятся доступны основные VoIP-услуги, например переадресация, удержание и ожидание вызова.

В начале 2022 г. Eltex запустил в предсерийное производство абонентский VoIP-шлюз TAU-8N.IP – преемника модели TAU-8.IP. Он позволяет как создавать изолированную VoIP-сеть в отдельном офисе с помощью внутренней коммутации, так и объединять территориально удаленные VoIP-сети за счет IP-PBX. Также легко масштабировать существующую сеть путем объединения нескольких TAU-8N.IP. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

VoIP-шлюз Eltex TAU-8N.IP

Таким образом, пользователи получают современные услуги цифровой телефонии даже при использовании аналоговых телефонных аппаратов.

TAU-8N.IP разработан в настольном исполнении и имеет восемь FXS-портов для подключения аналоговых телефонных аппаратов.

Производительность и стабильность работы обеспечиваются за счет использования 4-ядерного процессора, позволяющего организовывать до пяти локальных трехсторонних конференций. Добавлен конфигурационный порт MGMT, с помощью которого производят оперативную настройку устройства.

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TAU-8N.IP поддерживает технологию хранения двух образов программного обеспечения Dual Image. Например, если устройство не запускается с основного раздела загрузки, задействуется резервный. При удачном запуске автоматически восстанавливается поврежденный образ, чем достигается отказоустойчивость системы.

Высокое качество передачи голоса обеспечивается применением основных для VoIP-сетей аудиокодеков и механизмов приоритизации трафика QoS, а также поддержкой функций эхокомпенсации, детектора тишины, генератора комфортного шума, приема и генерации сигналов DTMF. Передача факсимильных сообщений возможна благодаря кодеку G.711 pass-through и протоколу T.38.

Управлять TAU-8N.IP и получать актуальную информацию о его работе можно с помощью веб-интерфейса, терминала Telnet и SSH. Также устройство поддерживает TR-069, что облегчает его настройку и удаленную поддержку абонентов, безопасное автоматическое конфигурирование и обновление VoIP-шлюза.

Eltex TAU-8N.IP – VoIP-шлюз корпоративного уровня, который предлагает необходимые функции и прост в использовании. TAU-8N.IP можно развернуть за считанные минуты, и он совместим со всеми основными SIP-провайдерами. Он будет интересен операторам связи, малым и средним предприятиям, а также корпоративным клиентам, которым требуется надежное и экономичное решение для модернизации существующей аналоговой телефонной сети.